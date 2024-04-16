美股開高走低 美債殖利率急升打壓科技股 中東局勢未緩

美國股市三大指數周一全面下挫，零售銷售太好反而強化聯準會（Fed）不急於降息的預期心理，導致美債殖利率急升，投資人也擔心伊朗和以色列之間地緣政治緊張局勢加劇。

標普500指數下跌61.59點，跌幅1.2%，收在5,061.82點，跌破5,100點關卡；道瓊工業指數下跌248.13點，跌幅0.7%，收在37,735.11點；那斯達克綜合指數大跌290.07點，跌幅1.8%，收在15,885.02點。

標普500指數早盤一度上漲0.9%，因伊朗上周六精心策劃的對以色列的襲擊只造成了極小的損失，令市場鬆一口氣。不過，交易員仍對以色列可能做出的反應以及衝突可能加劇感到緊張。

標普500指數兩個交易日下跌2.6%，這是2023年3月初以來最大二日跌幅，且自11月2日以來首度收在50日均線下方，往往視為繼續看跌的指標。

美國10年期公債殖利率周一收在 4.627%，高於上周五的 4.499%，尚低於去年 10 月達到約 5% 的水準。

微軟、蘋果和輝達（Nvidia）率對利率敏感的科技股下跌；高盛集團（Goldman Sachs Group）第1季業績大幅超過預期，推動銀行股上漲。高盛大漲 2.9%。

美國3月零售銷售成長高於預期，前月數據也被上修，可見消費者需求強韌，足以支撐經濟強勁成長。

摩根士丹利旗下E*Trade 的Chris Larkin說：「若要標普500指數避免去年9月以來首見連續三周下跌，投資人需要消除對通膨膠著導致延後降息的疑慮。」「短期內可能會歸結於財報季第一周定下的基調，但中東地緣政治緊張局勢仍是個不確定因素。」

Kace Capital Advisors執行合夥人Ken Polcari說：「所有的地緣政治因素都會造成市場的緊張和焦慮，而且對利率不會很快下降的認識最終會深入人心，這就是債券市場告訴你的，殖利率會上漲。」

對利率敏感的產業周一表現尤為糟糕，標普500指數中的房地產股下跌1.8%。

特斯拉(Tesla)股價下跌 5.6%，這家電動車製造商計劃在全球裁員10%以上。

蘋果下跌2.2%，IDC的數據顯示，蘋果2024年第1季的智慧手機出貨量下降約10%。

客戶關係軟體製造商Salesforce重挫7.3%，路透報導，該公司正在就收購InformaticaI深入協商。