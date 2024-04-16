Nike重振旗鼓 推新品大秀

運動服飾大廠Nike今年選擇奧運主辦城市法國巴黎的布隆尼亞宮（Palais Brongniart），舉行近年來最盛大的一場新產品發表會。Nike經過艱苦的一年以後，顯然希望藉此重振旗鼓。

在這場新品發表會上，看到馬拉松跑者新款Alphafly跑步鞋、改良的田徑釘鞋、足球鞋、籃球鞋等各式年度新品，最受注意的要屬Pegasus 41跑步鞋。Pegasus 41 是Nike跑步事業部門的核心產品，公司希望拿它全力搶攻市場。布隆尼亞宮原是巴黎證券交易所所在地，後來改為會展場所。

今年新鞋在7月奧運開幕之前發表，同時也展開塑造Nike未來、為期三年的產品開發期。彭博說，Nike高階管理層明顯有股急迫感。過去幾季，營運深受庫存困擾。Nike股價今年已跌15%。

華爾街擔心Nike運動鞋市場需求，認為Nike過度依賴較老的鞋款，沒有很快推出足夠的新產品。Nike預估，今年6到11月會計年度上半年的營收，年減率會在低個位數。

去年12月，執行長杜納霍（John Donahoe）提出未來三年成本精簡計畫，目標節約20億美元成本，其中包括裁員2%。他上個月則對分析師、投資人承諾，會加速產品開發。