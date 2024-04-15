美政府拍板！將提供三星電子64億美元補貼 擴大晶片產能
美國商務部15日表示，將對南韓三星電子提供多達64億美元的補助款，助其在德州中部擴大晶片產能，這是美國強化晶片製造計畫的一環，以減少對中國大陸與台灣的依賴。
美國商務部長雷蒙多指出，這項補貼將支持三星在美國建設兩座晶圓廠、一座研究中心以及一座封裝廠。她說，三星也能藉此擴建德州奧斯汀的半導體工廠。
美國高階官員表示，預計到2030年底前，三星將投資約450億美元，以建設與擴張其德州的廠房設施。
拜登政府官員說，這項以2022年晶片與科學法為財源的補貼，將擴增美國在航太、國防、汽車等領域的晶片產量，並強化國家安全。白宮經濟委員會主席布蘭納德說：「先進晶片製造重返美國，是我國半導體產業的重要新篇章。」
雷蒙多表示：「（這些投資）將使美國再次領先世界，不僅在我們目前位居領先的半導體設計領域，也包括製造、先進封裝與研發領域。」
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