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奧運年Nike在巴黎大陣仗發表新產品 寄望重振旗鼓

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Nike上周在巴黎盛大舉行新品發表會。 路透
Nike上周在巴黎盛大舉行新品發表會。 路透

運動用品大廠Nike今年選擇奧運主辦城市法國巴黎裡的布隆尼亞宮（Palais Brongniart），舉行近年來最盛大的一場新產品發表會。布隆尼亞宮原是巴黎證券交易所所在地，後來改為會展場所。

彭博資訊指出，Nike經過辛苦的一年以後，希望重振旗鼓。上周新品發表會上，看到馬拉松跑者新款Alphafly跑步鞋、改良的田徑釘鞋、足球鞋、籃球鞋…等年度新品，最受注意的要屬Pegasus 41跑步鞋。Pegasus 41 是Nike跑步事業部門的核心產品，公司希望拿它全力搶攻市場。

今年的新鞋在7月奧運開幕之前發表，同時也展開塑造Nike未來、為期三年的產品開發期。彭博說，由Nike高階管理層明顯有股急迫感。過去幾季，銷售減緩，營運深受庫存困擾。去年12月，執行長杜納霍（John Donahoe）提出未來三年成本精簡計畫，目標節約20億美元成本，其中包括裁員2%。

華爾街擔心Nike運動鞋市場需求，認為Nike過度依賴較老的鞋款，沒有很快推出足夠的新產品。Nike今年6月到11月（公司會計年度上半年）這六個月的營收，預期年減率會在個位數低端。Nike股價今年到目前，已經跌掉15%。

杜納霍上個月對分析師、投資人承諾，他會調整Nike營運，加速產品開發，保持消費者對Nike產品的興趣。美國銀行證券分析師Lorraine Hutchinson認為，「Nike管理階層已經知道需要有大的改變，最近幾年，創新方面落後了。新產品開發、上市，是回復成長的關鍵」。

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