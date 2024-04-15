IEA執董批歐洲 反核是歷史錯誤

歐盟在潔淨科技製造業等領域落後中國大陸和美國，國際能源總署（ＩＥＡ）執行董事比羅爾接受英國金融時報訪問時說，歐洲犯下兩項歷史性大錯，即仰賴俄羅斯天然氣及推動脫離核能，正為此付出代價，他並呼籲歐盟須有新的產業總體規畫。

時值歐盟國家領袖本周將開會討論經濟競爭力，金融時報十四日報導，歐洲的繁重規範和能源價格偏高等因素不利其與中美競爭。歐盟內電價相較美國往往多二至三倍。比羅爾說，比起中美等主要經濟體，歐洲現有重工業等產業正持續面臨顯著成本劣勢。

歐盟天然氣供應曾有逾四成仰賴俄國，但去年降到一成五，風力發電量也首度超過天然氣。來自挪威、美國的天然氣分別占歐盟進口的三成、一成九，加上再生能源擴展迅速，有助避免歐洲無電可用。

牽涉核能的爭論則較為兩極。法國、匈牙利、捷克等國擁核；德國、奧地利和盧森堡等則強烈反核，認為核能計畫常有延宕、成本暴增等問題，並會吃光可善用於再生能源的經費。

歐盟二○一九年設立領先全球的氣候目標，欲以二○三○年為期將排放量相較一九九○年水準減少五成五，並在二○五○年達淨零排放。全球政治風險諮詢組織歐亞集團資深顧問、挪威能源部前次長維克說，若無核能，能源轉型將更難，須有穩定基礎電力支撐不穩定的風電、光電。

歐盟已立法推動氣候目標，但從政者擔心引發民眾反彈。丹麥氣候及發展部長約根森說，氣候政策應避免損及競爭力、就業並加劇不平等。