華爾街日報調查 學者預測經濟持續成長
華爾街日報（WSJ）對產學界經濟學者所做的每季訪調結果顯示，受訪者推估明年美國經濟可能陷入衰退的機率降至29%，低於三個月前訪調的39%，也是2022年4月來最低，顯示學者預測美國經濟將持續成長。
多數受訪者甚至認為，美國經濟將不會接近衰退。受訪學者元月時預測今年第1季到第3季平均成長率將低於1%，現在預測同期的成長率為1.4%。只有10%的受訪者預估，未來12個月將至少有一季出現負成長，遠低於元月訪調時的33%，但只有少數受訪者預測今年經濟還能如去年一樣成長3.1%。
經濟學者預期，今年第1季經濟年比將成長2.2%，遠高於元月時預測的0.9%。受訪者預測，今年底時聯邦資金利率將降到4.67%（4.5%~4.75%區間）。
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