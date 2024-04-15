快訊

影／大甲媽凌晨回鑾安座 顏清標：37年來人數最多一年

華爾街日報調查 學者預測經濟持續成長

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

華爾街日報（WSJ）對產學界經濟學者所做的每季訪調結果顯示，受訪者推估明年美國經濟可能陷入衰退的機率降至29%，低於三個月前訪調的39%，也是2022年4月來最低，顯示學者預測美國經濟將持續成長。

多數受訪者甚至認為，美國經濟將不會接近衰退。受訪學者元月時預測今年第1季到第3季平均成長率將低於1%，現在預測同期的成長率為1.4%。只有10%的受訪者預估，未來12個月將至少有一季出現負成長，遠低於元月訪調時的33%，但只有少數受訪者預測今年經濟還能如去年一樣成長3.1%。

經濟學者預期，今年第1季經濟年比將成長2.2%，遠高於元月時預測的0.9%。受訪者預測，今年底時聯邦資金利率將降到4.67%（4.5%~4.75%區間）。

成長率 美國

延伸閱讀

拜登表明：以色列若報復攻擊伊朗 美國不會參與

避與伊朗開戰 白宮國安會：不希望中東危機升級

提供「伊朗武器、彈藥」！美國將無國籍船隻截獲武器移交給烏克蘭

指控對中東態度「懦弱」！伊朗大規模空襲以色列 川普痛批拜登

相關新聞

美財報季 花旗不悲觀

美股正籠罩在聯準會（Fed）可能延後降息、中東緊張升高的陰霾下，投資人仍寄望正熱烈展開的財報季能夠捎來利多，提供協助擺脫...

華爾街日報調查 學者預測經濟持續成長

華爾街日報（WSJ）對產學界經濟學者所做的每季訪調結果顯示，受訪者推估明年美國經濟可能陷入衰退的機率降至29%，低於三個...

不畏政府壓力 印度富豪阿達尼喊設智庫

儘管印度政府日益對獨立研究團體施壓，印度億萬富豪阿達尼（Gautam Adani）依然準備成立一家聚焦全球議題的智庫。

全球製造業復甦訊號亮了

最新數據顯示，從美國、中國大陸、到德國，世界各國的製造業產線正開始轟轟運轉，扭轉多年來的景氣低迷。

大陸產能過剩問題 葉倫可能揪伴施壓

日前警告中國大陸乾淨能源產品產能過剩問題的美國財長葉倫，預料將在本周的20國集團（G20）財金首長會上，拉攏更多國家對中...

G20財長會 聚焦強勢美元

強勢美元已使世界各國益發擔憂，勢將成為本周20國集團（G20）財金首長會議的主要議題。一些已開發國家及新興經濟體已開始捍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。