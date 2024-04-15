不畏政府壓力 印度富豪阿達尼喊設智庫

儘管印度政府日益對獨立研究團體施壓，印度億萬富豪阿達尼（Gautam Adani）依然準備成立一家聚焦全球議題的智庫。

英國金融時報（FT）報導，知情人士透露，阿達尼最快將在5月成立總部位在新德里的「Chintan研究基金會」，將聚焦於氣候變遷、能源轉型和國際政治等領域的議題。知情人士說，該機構將獲得來自阿達尼集團的10億盧比（1,200萬美元）種子資本。

Chintan研究基金會未來也將對外籌資，除了將在孟買和班加羅爾等印度大都市成立分支機構，也將在美國華府和可能在英國倫敦設立辦公室。

知情人士說，阿達尼希望成立「世界級智庫」，協助建構「心懷全球南方」的研究和論述，「這個機構將會非常專業地運作」。

印度總理莫迪希望將印度定位成開發中國家的領袖和聲音，阿達尼的計畫將有助實現這個目標。

阿達尼是最新一位進入研究領域的印度企業領袖。亞洲首富安巴尼掌管的信實工業，已是觀察者研究基金會（ORF）的金主，而ORF會與印度外交部合作主辦「瑞辛納對話」論壇。