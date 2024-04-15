G20財長會 聚焦強勢美元

強勢美元已使世界各國益發擔憂，勢將成為本周20國集團（G20）財金首長會議的主要議題。一些已開發國家及新興經濟體已開始捍衛本國貨幣匯率，以防進口物價上漲使通膨死灰復燃，且對本國經濟成長造成下壓。

日經新聞報導，幾乎所有G20國家的貨幣都對美元貶值。今年來日圓重貶8%，韓元貶值5.5%，土耳其里拉更貶值8.8%；澳元、加幣及歐元也分別對美元貶值4.4%、3.3%及2.8%。

美元強勢的原因之一，是美國消費者物價（CPI）連三個月超出市場預期，使市場預估聯準會（Fed）要到6月之後才會首次降息，也促使歐元及日圓對美元進一步貶值。

彭博經濟學家已把Fed啟動降息的預測時間點，延後到7月。

G20周三（17日）召開財金首長會時，勢必將討論美元對全球經濟的主宰地位。

新興經濟體對美元升值的負面影響尤其敏感，因為美國利率居高不下與美元升值，已使各國的美元負債更難償還。國際貨幣基金（IMF）估算，美元每升值10%，一年後將使新興經濟體國內生產毛額（GDP）萎縮1.9%，且負作用將持續兩年。

多個國家已展開本幣匯率的阻貶行動。巴西央行4月1日進場干預，以阻止里爾貶值。印尼媒體也報導，由於印尼盾貶到四年來低點，央行決定於4月干預匯市，但印尼盾仍貶破16,000盾的重要防線。

土耳其央行更已提高政策利率5個百分點達到50%，以因里拉貶值及通膨加速上升。菲律賓央行也表示政策將偏向「鷹派」。

新興經濟體擔心為抑制輸入型通膨，可能必須升息，導致經濟降溫。許多新興經濟體去年已停止升息，並準備開始降息，但美國延後降息使新興經濟體可能被迫再度升息，經濟成長將備受壓抑。

日本及其他已開發國家同樣擔憂本國貨幣貶值。日本財務大臣鈴木俊一上周表示，美元強勢可能是本周G20會議的議題之一，同時間進行的七大工業國（G7）財金首長會也可能討論此事。

出席G20會議的新興國家首長將表達對美元強勢的不滿。

美國總統拜登上周發表聲明指出，「對抗通膨仍是美國經濟的頭號優先要務。不過我們有更多事要做」。