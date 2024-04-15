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中東危機升高 油價看100美元 金價上衝

經濟日報／ 編譯任中原、記者魏鑫陽／綜合報導

伊朗13日晚間起以超過200起的無人機與飛彈攻擊，對以色列發動「史無前例」的攻擊，為以國領土首度遭遇直接攻擊，象徵中東進入危險新階段，可能邁向全面性的區域戰爭。在伊朗暗示這可能是一次性的攻擊後，加密貨幣行情反彈，但國際油價蠢動，金價也可能再衝新高。

中東危機升高，推升布蘭特油價站上每桶90美元大關，台塑化、中油等大廠皆認為，地緣政治動盪，OPEC+產油國自動減產，加上北半球氣溫回升、帶動汽油需求，估第2季全球原油供給將轉為短缺。

業界指出，短線國際油價是否叩關每桶100美元，是重要觀察點；又隨煉油利差擴大下，對於煉油廠營運獲利將有加分作用。

以色列表示，伊朗對以國發射無人機與飛彈，99%攻擊都遭攔截，警告這是與伊朗關係「嚴重而危險的升級」，並宣布進入戰備狀態。以色列也說，巴勒斯坦哈瑪斯組織在伊朗發動攻擊後，拒絕停火提議。除了伊朗，伊朗在黎巴嫩、伊拉克及葉門支持的武裝團體也都發動攻擊。

這起攻擊的肇因，為伊朗駐敘利亞領事館本月初疑遭以色列空襲，導致伊朗高階將領喪生，伊朗矢言報復。

美國總統拜登譴責伊朗的攻擊，並召集七大工業國（G7）開會討論外交因應措施，但美國和以色列都未表示會報復伊朗。聯合國安理會將在美東時間14日下午4時（台灣時間15日清晨4時）將召開緊急會議商討對策。

伊朗14日表示，由於未獲以色列的強烈回應，可能不會進一步發動攻擊，暗示這可能是一次性攻擊。加密貨幣13日大跌，比特幣重挫7.7%，但14日盤中彈升5.9%至64,600美元，中東股市則小跌。

彭博資訊經濟學家指出，伊朗把這次攻擊定位為擴大象徵意義、但減少損害，應該不致撼動市場，但可能使中東局勢進入非常危險的境地，接下來的關鍵將是美國能否克制以色列的反應。分析師已警告，若伊朗直接攻擊以色列領土，國際油價可能衝上每桶100美元，高盛也在攻擊發生前，上調今年底的國際金價預測至每英兩2,700美元。

以色列 伊朗 國際油價

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