參與蘇格蘭風電場開發 陸企被列為「優先」狀態引安全憂慮

美媒報導，與中國地方政府和國企緊密合作的「明陽智慧能源集團」計畫於蘇格蘭建立公司在歐洲的首個風力發電機製造基地，引發國家安全和地緣政治的擔憂。

美國之音中文網13日發自倫敦的報導指出，明陽智能不僅在中國設有超過20個製造基地，還在矽谷和德國設有研發中心。

蘇格蘭政府近期將明陽智能的項目列為「優先」狀態，目的是透過「戰略投資模式」加速在蘇格蘭北海地區開發大型風電場所需的供應鏈。蘇格蘭政府目標是在向淨零排放過渡的過程中優先使用可再生能源。

這些風電場是ScotWind計畫的一部分，預計到2030年將提供高達28GW（百萬瓩）的電力，這將為英國政府實現約50GW海上風電目標的近2/3。

據報導，蘇格蘭政府表示支持「戰略投資模式」，但稱「優先考慮」單個項目的決定是由海上風電行業所做出。

一名政府發言人說，「為確保貿易和投資安全，外國公司都要接受嚴格的盡職調查。蘇格蘭政府和英國政府在這一問題上與專家、企業和彼此密切合作」。

不過，「蘇格蘭民族黨」（SNP）議員麥克唐納（Stewart McDonald）批評並認為，將關鍵能源基礎設施置於「敵對和極權的外國政府控制之下」，是對英國國家安全極大威脅。

美國之音說，明陽智慧能源集團近期與海南省政府簽署全面戰略合作協議，並與「西藏開發投資集團」在建設清潔能源基地、打造新能源產業鏈方面的合作基礎深厚，還於2022年在粵港澳大灣區創建首個雙碳經濟示範區，同時在內蒙能源市場占有很大比重。

美國之音引述蘇格蘭能源顧問及「能源之聲」（Energy VoiceNews）專欄作家溫徹斯特（Dick Winchester）分析，這項計劃可能意味英國無力自主開發和製造大型風力發電機，並顯示蘇格蘭及其可再生產業發展機構的失敗。

智庫中國戰略風險研究所（China Strategic RisksInstitute，CSRI）執行董事Andrew Yeh指出，在英國增建風電設施和生產能力對提升能源安全雖具積極意義，但也可能加劇英國對外部供應鏈、尤其是中國供應鏈的依賴。

Andrew Yeh說，「如果英國的風力發電機製造業過度依賴中國提供的部件和原材料，那麼英國的能源安全和生產自主性將面臨嚴重風險」。

Andrew Yeh質疑，「在中國供應商獲得大量國家支持的情況下，英國和歐洲製造商能否真正與中國供應商競爭？ 如果不能，這對風電行業多樣性和競爭的長期前景意味什麼？」

歐盟9日表示將針對向歐洲提供風力渦輪機的中國供貨商所獲補貼展開調查，這是布魯塞爾針對北京涉嫌破壞公平競爭的綠色技術補貼所採取最新舉措。調查是根據去年生效、旨在防止外國補貼破壞歐盟公平競爭的新法規而啟動。

歐盟稍早前則宣布對兩家中國太陽能板製造商展開調查，這兩家公司正在競標羅馬尼亞一座太陽能園區。此外，歐盟1月對保加利亞採購20輛電動火車啟動補貼調查，但在中國3月退出項目投標後，歐盟終止了深入調查。

中國商務部11日在聲明中表示，歐盟發起的補貼調查干擾了中歐之間的互利合作，中方對此堅決反對。