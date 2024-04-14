北京去美化 英特爾超微股價急殺

據傳北京當局去美化出新招，下令國營電信商需在2027年之前，淘汰電信系統內的美國晶片，改用國產晶片取而代之。英特爾和超微（AMD）可能受創最重，導致兩家公司12日股價急殺。

全球網路設備的核心處理器，多由英特爾和超微供應，英特爾12日暴跌5.2%，收美股35.69美元，超微也重摔4.2%至每股163.28美元。中國是英特爾的最大市場，占該公司去年營收的27%，中國也占超微去年營收的15%。

禁令出爐後，美製晶片的銷量或許會持續下滑，也吃不到未來的中國商機。如果英特爾、超微逐漸失去大陸市場，銷量減少，包括台積電、日月光投控、京元電子等台廠半導體供應鏈，都會受到牽連。

電信顧問公司EJL Wireless Research創辦人盧姆表示，無線通訊設備未來幾年的需求，大部分將來自中國，該國想從5G升級至更快的網速，而中國以外的全球電信業者，都在減緩採購步伐。

大陸電信業者替資料中心大買伺服器，以因應當地雲端運算的快速發展。這些伺服器對電信設備也極為重要，常被視為電信網路的「大腦」。中國電信在去年10月採購了約4,000台人工智慧（AI）伺服器，其中搭載英特爾中央處理器（CPU）的伺服器，占比降至53%，比重遠低於先前標案，其餘則全數採用華為的鯤鵬CPU。

據了解當地電信商採購更多搭載本土晶片的產品，部分原因是陸製晶片品質改善、表現也更穩定。華為海思、海光資訊、中國國防科技大學的晶片都出現進展。知情人士說，中國晶片性能未必一樣好，卻持續贏得電信客戶的訂單。

電信設備晶片之外，英特爾和超微的另一重要營收來源為電腦晶片，此前北京當局要求政府機構和國營企業的筆電和桌電，汰除來自英特爾和超微的晶片，已讓這兩家美企備受打擊。中國並尋求減少採購微軟Windows作業系統，以及外國的資料庫軟體，也讓微軟和戴爾（Dell）等逐漸流失中國市占。