美國公債美元湧避險買盤

伊朗可能對以色列發動攻擊，引發中東戰火擴大成全面戰爭的憂慮，不僅觸動油價上漲，金融市場也瀰漫風聲鶴唳的氣氛，投資人資金遁入美國公債、黃金、美元，湧現大量避險買盤。

美國總統拜登12日表示，他預計伊朗「很快」就會攻擊以色列，並警告德黑蘭當局不要這樣做。美國正迅速部署軍艦，以保護中東地區的以色列和美國軍隊，希望阻止伊朗發動的直接襲擊。

此前就有外媒指出，美國情報單位認為伊朗最快在24~48小時內採取行動。知情人士說，以色列及其盟友推估情境之一是，伊朗從本土發動攻擊，透過無人機和精準飛彈轟炸。

受此消息影響，布蘭特原油6月期貨價格12日一度大漲2.7%，突破每桶92美元，西德州原油5月期貨盤中勁揚3.1%，隨後漲幅收斂，收盤價分別為90.45美元和85.66美元。

伊朗產油量估計是每天300萬桶。Infrastructure Capital Advisors執行長哈菲爾德表示：「一般來說，100萬桶的供應變動，就會導致油價出現5美元波動。若伊朗生產量全都中斷，油價可能會飆漲15美元。」

Tortoise資深投資組合經理圖梅爾估計，伊朗發動攻擊，恐怕會提高石油風險溢價5~10美元，導致油價短暫觸及每桶100美元。

如果伊朗與以色列緊張情勢急升，可能導致股市賣壓加重，尤其是油價可能繼續大漲情況下，因為高昂油價不利聯準會壓低通膨，可能使得降息無望。被用來衡量市場恐慌度的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）12日大漲16%至17.31，躍升至去年10月以來最高。

投資人也把資金投入貴金屬等避險資產避風頭。金價12日衝高後回落，現貨黃金盤中一度衝上2,431.52美元的歷史新高，但終場翻黑下跌1.2%，報2,344.37美元。白金測試了每英兩1,000美元大關，攀抵近四個月來最高。

在避險買盤下，美國公債13日上漲，與價格走勢相反的殖利率走低。美元同日升至11月以來最高水準，DXY美元指數本周上漲1.7%，報106.038，升幅是2022年9月來單周最大。

富瑞全球外匯主管柏克德說：「我們遇到了一系列提振美元的因素：地緣政治風險升高、美國通膨方面的鷹派數據，以及上周強勁的就業報告。」「尤其是地緣政治風險，加劇了市場波動性。」