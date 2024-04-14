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美股重跌 財報周牽動後市

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

美國金融市場上周五（十二日）被中東局勢緊張攪擾，道瓊工業指數大跌四七六點，加上通膨隱憂揮之不去，上周創下二○二三年三月來表現最差的一周。隨聯準會（Fed）可能延後降息，投資人如今更加關注企業發布財報時，對經濟和業績的展望。

道瓊工業指數上周跌約九二一點，跌幅百分之二點四，是去年三月來最大單周跌幅。標普五百指數周五下跌百分之一點五，那斯達克綜合指數跌百分之一點六，周線也雙雙收低。晶片股受創尤深，費城半導體指數和台積電ＡＤＲ跌逾百分之三。

以色列和伊朗關係更加緊張。華爾街日報周五報導，美國已調動軍艦，防範伊朗可能對以色列發動直接攻擊。伊朗威脅要對以色列上周在敘利亞發動的襲擊實施報復。美債和美元指數周五雙雙上漲，資金流向避險資產。美元指數（ＤＸＹ）一周大漲百分之一點七，創下二○二二年九月來最大單周升幅。美國一○年期公債殖利率周五下跌九個基點至百分之四點四九九，但一周仍上漲十二個基點。

有華爾街「恐懼指標」之稱波動率指數（ＶＩＸ）漲至十月來最高的十七。

第一季財報季揭幕，投資人關注業者對經濟的看法。高盛、美國銀行、摩根士丹利、Netflix財報將在本周陸續登場。本周一也將公布美國零售銷售數字。

摩根大通和富國銀行已於周五公布財報。摩根大通執行長戴蒙說，許多經濟指標仍是有利的。然而展望未來，大家仍然對許多重大不確定因素保持警覺。

伊朗 指數 美國

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