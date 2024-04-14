星國REITs大買日資料中心

人工智慧（AI）熱潮席捲各地，新加坡不動產投資信託（REITs）相準機會，大買資訊科技的基礎設施，讓日本資料中心成熱門收購標的，將引發亞洲其他業者仿效。日經新聞報導，AI將提振相關基礎設施需求，加速興建、管理、收購此類資產的競賽，此種情況下，資料中心將成關鍵的房市資產。

有鑑於此，過去一年來，至少有三家新加坡REITs公司加碼購置資料中心。分析師預測，亞洲其他房產投資人者將跟進。新加坡資產管理商吉寶（Keppel）3月宣布，已與日本房產業者三井不動產簽署合約，要在日本與東南亞尋求資料中心的開發和投資機會。

吉寶投資長陳華美表示，地處北美與歐亞大陸間的日本，為重要的全球資料中心，數位化趨勢帶動下，日本未來的數據傳輸量可望續增。日圓貶值是吉寶看多日本資料中心的另一原因。陳華美說：「吉寶在日本投資20年，日圓匯率帶來了誘人機會，能加以拓展此種專業化的另類實質資產，替有限合夥人創造出色報酬。」

另一星國REITs丰樹工業信託（MIT），去年買下位於大阪市區的資料中心，占地13.69萬平方英尺（約3,846坪），價值逾5億星元（3.7億美元）。MIT指出，這樁收購案代表該公司策略進軍日本，日本是亞太區資料中心的第三大市場，採AI與電商，是帶動日本資料中心需求攀升的兩大推手。

據房產服務商戴德梁行（Cushman & Wakefield），同樣來自星國的Digital Core REITs，2023年11月以5.1億美元，向三菱商事收購了資料中心項目。

商用房產公司仲量聯行（JLL）亞太資本市場營運長賀納米說，增加對資料中心的布局，會讓投資人更能接觸到支持新科技大趨勢的基礎設施，這些趨勢包括AI、5G、邊緣運算等。

房產服務公司世邦魏理仕（CBRE）1月公布的訪調指出，資料中心是亞太REITs業者偏好的另類資產，對這個領域感興趣的投資人，比重今年升至33%。

戴德梁行亞太資本市場主管馬斯登說，今年亞太區將在新市場，找AI專用的資料中心，雖不會直接推升資料中心的價值，但會提高此一資產種類在亞太的整體規模，有助增加法人接受度。