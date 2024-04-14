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AI進化 搶華爾街飯碗

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

華爾街內部消息人士透露，人工智慧（AI）可能讓很多即將入行的菜鳥分析師找不到工作。

高盛、摩根士丹利和其他銀行的多名知情人士上周向紐約時報表示，隨著華爾街更加依賴AI，大型投銀正在考慮是否停止聘用新進分析師。知情人士說，初級投資銀行分析師新一批職缺可能會被砍掉多達三分之二，而已到職的菜鳥分析師可能拿到較低的薪水，因為AI協助處理了他們的工作。

德意志銀行的科技、資料和創新策略長拉本塞夫納告訴紐約時報：「一個簡單的想法是用AI工具取代初級人員。」不過他也指出，仍有必要保留人力。

紐時報導發現，各銀行已在測試AI軟體，名之為「蘇格拉底」（Socrates）。

高盛的一位代表告訴Business Insider，仍處於探索AI技術的「初期階段」，並表示，高盛對迄今為止所看到的結果感到「滿意」， 但目前還不可能縮減招募規模，「我們目前沒有計畫因這些努力而改變即將入行的新一期分析師」。

一些金融業主管已公開暗示，未來工作場所將會轉變。摩根大通執行長戴蒙在給股東的年度信中表示，AI有可能「減少某些工作類別或角色」。

貝萊德執行長芬克去年向英國金融時報（FT）表示，AI有「巨大潛力」提高勞工的生產力，他還說，這家資產管理公司在AI身上花了「大量時間」。

此外，高盛估計，約有3億名勞工可能受到AI的顯著影響，而麥肯錫（McKinsey）的報告發現，在2030年前可能會有1,200萬名勞工被AI完全取代。

顧問公司埃森哲（Accenture）對AI顛覆產業的前景預測更極端，認為AI最終可能取代或填補銀行業近75%的工作時間。

摩根大通的投資銀行業務主管霍林（Jay Horine）說：「AI將使我們能在10秒內完成原本需10小時完成的任務。」霍林說，他會使用AI以找出可能適合發行債券的客戶。

摩根 紐約時報

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