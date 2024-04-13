消費者注意了！在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

美式連鎖賣場好市多（Costco）販賣各種商品，不僅份量驚人，價格也很優惠，倘若買到不滿意的商品，還能享有全額退款服務，令不少消費者感到貼心。日前有理財專家提到，有些民眾可能會濫用規定經常退貨，例如每周退10件商品或者每周退回購買的70%商品等，就會默默被賣場註記，若民眾沒改善還持續做出這行為，很可能觸發一種情況，進而被取消會員資格。

理財專家巴克曼（Maurie Backman）於財經網站the ascent刊專文表示，好市多的退貨機制很慷慨，消費者若對商品不滿意都能拿去退貨，只有一些商品有較嚴格的退貨規定，例如電器類商品有90天退貨期限，還有要退掉鑽石，消費者得提供當時購買所持有的原版保證書，並經由第三方鑑定後才能退貨。

巴克曼表示，如果消費者買到不符合期望或需求的商品，可以無條件退貨，但必須確保「合理地退回」，例如消費者買了一個蛋糕帶回家，吃一小塊發現不滿意，帶回賣場解釋味道不如預期，是可以第一時間完成退費；但如果已經吃掉80%才辯稱「不合胃口」，賣場是不會退錢。更誇張的是，如果有消費者屢次買同款不合胃口的蛋糕，再要求退貨，好市多也會拒絕。

民眾若是出現很誇張的退貨行為，好市多會拒絕退費。 圖／美聯社

巴克曼也透露，曾有好市多客服人員表示，消費者濫用退貨規定被取消會員的情形是有機會發生的，但必須達到「極端情況」才有可能被取消會員，「例如你每周退回10件商品，或每周退回購買總量的70%商品，好市多可能會在你的資料註記」。

對大多數消費者來說，不必因為退貨而擔心失去會員資格，即使每月退回幾件商品，如果它只佔購買總量的一小部分，且退貨本質是合理的，想退貨真的不是問題。

事實上，國外就有民眾要退貨購買2年半的沙發，引發軒然大波，巴克曼表示，如果消費者真的擔心失去好市多會員資格，就不建議做出這種舉動。