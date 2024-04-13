小摩利息收益看淡 股價下跌

美國銀行業財報季12日開鑼，首先登場的摩根大通公布第1季獲利成長6%，輕鬆超越華爾街分析師預期。花旗集團和富國銀行首季盈餘比去年同期下滑，但也優於預期。

全美最大銀行摩根大通說，第1季獲利134.2億美元，或每股盈餘4.44美元，高於去年同期的126.2億美元，或每股4.1美元，反映信用成本和交易營收優於預期。營收成長8%至425.5億美元。

相較下，LSEG（昔稱路孚特）訪調分析師原先預估摩根大通上季每股盈餘4.11美元、營收418.5億美元。

摩根大通淨利息收入

儘管首季表現比分析師預期強，但摩根大通12日早盤股價仍開低走低，重挫3%，因為該銀行雖調高全年利息淨收益（NII）預測，從原估的大約880億美元小幅上調至890億美元，但調幅很小，且比2023年的900億美元遜色，主要反映聯準會（Fed）今年可能降利率的展望。

摩根大通主要業務上季表現皆強，投資銀行營收大致持平，但交易活動回溫。消金部門獲利成長6%，提撥的18.8億美元呆帳備抵準備金也比一年前減少17%。

不過，摩根大通執行長戴蒙再次警告，通膨可能比投資人預期來得高，戰爭及地緣政治緊張情勢也可能威脅全球經濟。他說：「眾多經濟指標仍佳，但展望未來，我們仍對諸多重要的不確定因素保持警戒。」他指的是加薩和烏克蘭戰爭、世界各地政府大舉支出，以及其他方興未艾的地緣政治壓力。

同日，花旗集團說，第1季淨利34億美元，較一年前下滑25%，但優於分析師預估的23億美元，顯示整頓行動開始收割成果。營收成長3%至210億美元，也高於預期。企業和投資銀行部門是驅動獲利的主力，費用收入較一年前躍增50%。

富國銀行第1季獲利年減逾7%至46.2億美元，或每股1.2美元，仍勝過華爾街預估的每股1.06美元，但不如去年同期淨賺的逾50億美元，或每股1.23美元。富國銀提撥的呆帳準備金也降低，從一年前的12.07億美元降至9.38億美元。

下周初，美國銀行（BofA）、高盛和摩根士丹利也將陸續攤開首季財報。