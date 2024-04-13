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2原因 瑞銀看漲金價

聯合報／ 記者楊筱筠／台北報導

瑞銀財富管理投資總監辦公室（ＣＩＯ）昨（十二）日預期美國聯準會（Fed）將在今年第三季開始啟動降息周期，屆時美元兌日圓將走低，並認為央行對黃金買盤將持續，加以中東局勢緊張，支撐金價表現，看好年底升至每盎司二千五百美元。

過往美元走升、金價便走跌。美國三月ＣＰＩ公布高於預期，金價失守每盎司二千三百三十美元，日圓同步失守一五二、一五三日圓，瑞銀指出，因黃金是非孳息資產，通常利率走升會促使金價下行。

但因中東局勢緊張，美國與以色列政府警告伊朗不要發動報復行襲擊，支撐國際金價；其次，央行對黃金買盤估將會持續。兩大原因讓瑞銀認為，雖然存在美國升息觀點轉變影響國際金價暫時下挫，但國際金價仍有上漲空間。

日圓後續發展部分，瑞銀認為，短期日本央行將保持寬鬆政策，美國聯準會開始降息周期，預期在今年第三季啟動，屆時日圓將溫和走強。

日圓 美國聯準會 金價

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