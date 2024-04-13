Fed官員表態 不急於降息

美國3月通膨率高於預期的數據出爐後，更多聯準會（Fed）官員加入認為無需急著降息的行列，其中包括Fed「三巨頭」之一的紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯。而美國對通膨依然過熱的憂慮不斷升溫，也讓其他國家央行的政策前路更不明。

威廉斯11日在紐約的一場活動表示，通膨距離2%的目標仍有「一段路要走」，「非常近期顯然沒有調整政策的必要」，但他也說，儘管最近通膨數據有些顛簸，但通膨率預期仍將朝向2%的目標前進。威廉斯也是Fed決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的副主席，屬於Fed的「三巨頭」之一。

他並指出，仍相信今年底前利率將下降3碼，不能過度關注每月數據，最近的通膨數據也不會成為升息的原因，加碼升息更「絕對不是我的基本觀點」。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（今年有投票權）同日在華府一場活動表示，Fed在抑制物價上仍有工作要做，「我們仍然處於非高通膨、但通膨率仍高於目標值的環境」，Fed能等一段時間再降息，Fed利率點狀圖顯示官員預估今年降息3碼，「並非一直都是如此」；他認為不必過度關注這項預測。

波士頓聯準銀行總裁柯林絲（今年無投票權）則在紐約經濟俱樂部演說表示，最近的勞動市場和通膨數據雖未大幅改變她的看法，卻凸顯Fed在貨幣政策上必須保持耐心，也已降低降息的「迫切性」，暗示今年政策寬鬆幅度可能必須小於先前預期，但她仍預期，Fed將在今年稍後開始降息。

IMF總裁喬治艾娃表示，美國利率維持在高檔，對其他國家來說並非好消息，因為高利率將對全球資金產生磁吸作用，讓其他國家「有點掙扎」。

南韓與新加坡央行12日皆宣布利率政策按兵不動，但南韓央行不排除下半年降息，而聯準會降息的預期持續降低，導致韓元兌美元當日一度重貶0.8%。