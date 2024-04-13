英央行改革通膨預測模式

英格蘭銀行（BOE，英國央行）委請美國聯準會（Fed）前主席、諾貝爾經濟學獎得主柏南克跨刀所進行的政策檢討，終於在12日宣布完成，央行將對其通膨預測模式，進行「一個世代僅見的」改革。

這份由柏南克參與的改革報告中，共提出12項建議，包括廢除英格蘭銀行評估通膨時所用的「扇形圖」（fan chart）預測體系。央行總裁貝利告訴CNBC，這些建議「價值無可衡量」，並將美國的政策觀點融入其中，且「適合我們因應更不確定的世界」。BOE承諾將落實這些建議。

這些建議分為三大領域，分別是改良BOE的預測基本架構，支持貨幣政策委員會的決策，以及針對經濟風險與大眾加強溝通。

BOE將廢除行之已久的「扇形圖」通膨預測模式，主因這套模式近年來一直無法準確地追蹤通膨壓力，也與貨幣政策委員會所預估的區間不符。

BOE指出，新預測模型更能反映決策委員之間的不同觀點。

在對外溝通方面，BOE將不再那樣強調本身的核心預測，簡化政策聲明，並減少重複的說法。BOE將「優先」更新數據管理軟體。