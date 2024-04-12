歐美利率殊途...歐元兌美元貶至11月來最低 有跌向平價之虞

投資人押注歐洲央行（ECB）將比美國聯準會（Fed）搶先一步降息，歐元兌美元匯價12日貶至去年11月來最低，市場上對歐元在未來數月跌到與美元「平價」的臆測不脛而走。

道瓊社報導，歐元12日盤中對美元貶值0.9%至1.0633美元，是去年11月以來最低。追蹤美元對一籃主要貨幣走勢的ICE美元指數（DXY）本周來則挺升大約1.6%，歐元則已對美元貶值1.7%。

12日出爐的數據顯示，德國與法國消費者物價漲勢持續降溫，但日前美國消費者物價指數（CPI）升幅比預期火熱，使Fed今夏降息的可能性大減。

德意志銀行策略師團隊11日表示，華爾街已大幅下修對Fed今年降息的預測，從年初預期的六、七次砍到一次，而且可能等到12月才降。另一方面，ECB總裁拉加德11日則表示，ECB可能在6月調降利率。

法國興業銀行首席外匯策略師朱克斯說，美國3月CPI升幅大得出乎意料，將在未來數日抑升、甚至促貶歐元，歐元可能貶到1.05美元。

歐元上回跌到將近與美元「平價」的領域，是在2022年7月，也就是俄羅斯入侵烏克蘭數月後，當時投資人擔心俄烏戰爭爆發恐會導致俄羅斯能源斷供，進而拖慢歐陸經濟成長。

如今，歐元似乎又逐漸跌向與美元「平價」，反映歐美央行利率路徑可能開始分歧。

朱克斯指出，從德國2年期公債殖利率與同天期美債殖利率的差距可看出，「1.05美元價位岌岌可危」。

他說，市場預料未來數月，Fed降息次數會少於ECB。他說：「如果說ECB看來可能在6月和7月降息，而Fed兩次例會仍按兵不動，那麼歐元兌美元匯價仍會承受貶值壓力。而且，倘若美國（11月）大選前，ECB降息三次，Fed一次也沒降，歐元真的有再度下測平價之虞。」