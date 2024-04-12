快訊

開錯刀醫師陸希平出面喊冤 民生醫院駁斥「與調查事實不符」

「航海王」翻船？台驊董事長顏益財涉內線交易 移送北檢複訊

歐美利率殊途...歐元兌美元貶至11月來最低 有跌向平價之虞

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
投資人押注歐洲央行（ECB）將比美國聯準會（Fed）搶先一步降息，歐元兌美元匯價12日貶至去年11月來最低，歐元未來數月可能跌到與美元「平價」的臆測不脛而走。路透
投資人押注歐洲央行（ECB）將比美國聯準會（Fed）搶先一步降息，歐元兌美元匯價12日貶至去年11月來最低，歐元未來數月可能跌到與美元「平價」的臆測不脛而走。路透

投資人押注歐洲央行（ECB）將比美國聯準會（Fed）搶先一步降息，歐元兌美元匯價12日貶至去年11月來最低，市場上對歐元在未來數月跌到與美元「平價」的臆測不脛而走。

道瓊社報導，歐元12日盤中對美元貶值0.9%至1.0633美元，是去年11月以來最低。追蹤美元對一籃主要貨幣走勢的ICE美元指數（DXY）本周來則挺升大約1.6%，歐元則已對美元貶值1.7%。

12日出爐的數據顯示，德國與法國消費者物價漲勢持續降溫，但日前美國消費者物價指數（CPI）升幅比預期火熱，使Fed今夏降息的可能性大減。

德意志銀行策略師團隊11日表示，華爾街已大幅下修對Fed今年降息的預測，從年初預期的六、七次砍到一次，而且可能等到12月才降。另一方面，ECB總裁拉加德11日則表示，ECB可能在6月調降利率。

法國興業銀行首席外匯策略師朱克斯說，美國3月CPI升幅大得出乎意料，將在未來數日抑升、甚至促貶歐元，歐元可能貶到1.05美元。

歐元上回跌到將近與美元「平價」的領域，是在2022年7月，也就是俄羅斯入侵烏克蘭數月後，當時投資人擔心俄烏戰爭爆發恐會導致俄羅斯能源斷供，進而拖慢歐陸經濟成長。

如今，歐元似乎又逐漸跌向與美元「平價」，反映歐美央行利率路徑可能開始分歧。

朱克斯指出，從德國2年期公債殖利率與同天期美債殖利率的差距可看出，「1.05美元價位岌岌可危」。

他說，市場預料未來數月，Fed降息次數會少於ECB。他說：「如果說ECB看來可能在6月和7月降息，而Fed兩次例會仍按兵不動，那麼歐元兌美元匯價仍會承受貶值壓力。而且，倘若美國（11月）大選前，ECB降息三次，Fed一次也沒降，歐元真的有再度下測平價之虞。」

ECB Fed 美國

延伸閱讀

Fed降息疑雲震撼全球市場！從美元升、金價飆可見端倪

新台幣跌跌不休收32.293元 週線連5黑

中3月消費者物價指數年增0.1% 仍陷通縮風險

IMF總裁示警：改善通膨和債務…否則全球經濟將迎「微溫十年」

相關新聞

中東戰火恐擴大！美股道瓊早盤跌逾200點 費半和台積電ADR摔逾2％

美股三大指數12日早盤開低，道瓊下跌245點或0.7%，標普挫跌0.7%，那指拉回0.9%，因通膨疑慮影響投資人的情緒，...

Fed降息疑雲震撼全球市場！從美元升、金價飆可見端倪

美國通膨數據一連三個月比預期熱，在全球金融市場投下震撼彈，因為投資人驚醒聯準會（Fed）今年降息次數勢必比預期少，甚至根...

歐美利率殊途...歐元兌美元貶至11月來最低 有跌向平價之虞

投資人押注歐洲央行（ECB）將比美國聯準會（Fed）搶先一步降息，歐元兌美元匯價12日貶至去年11月來最低，市場上對歐元...

蘋果計畫全面更新Mac產品線

【彭博】-- 努力提振電腦銷售的蘋果公司準備對整個Mac產品線進行全面改革，新一代產品將配置蘋果自研的旨在增強人工智能功能的晶片。

歐洲央行發出強烈降息信號

【彭博】-- 歐洲央行總裁拉加德對聯準會政策的影響發表了不那麼強硬的言論，雖然她再次發出歐洲央行可能獨自行動的信號。

伊朗摩拳擦掌準備報復以色列 但如何報復卻非易事

【彭博】-- 伊朗可能很快會對以色列目標發起飛彈或無人機襲擊，以回應上周其駐敘利亞外交使館遭襲並導致人員死亡一事。但是，實施報復的方式恐怕要比實施報復的理由更加複雜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。