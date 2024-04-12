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不只PC！陸電信商也傳被要求棄用外國晶片 英特爾超微首當其衝

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
外媒報導，中國官員今年稍早已指示中國移動等大型電信商，須在2027年前逐步淘汰其網絡核心的外國處理器，此舉對英特爾和超微的衝擊尤其大。 路透
外媒報導，中國官員今年稍早已指示中國移動等大型電信商，須在2027年前逐步淘汰其網絡核心的外國處理器，此舉對英特爾和超微的衝擊尤其大。 路透

美國媒體報導，中國官員今年稍早已指示中國移動等國內大型電信商，須在2027年前逐步淘汰其網絡核心的外國處理器，此舉對美國晶片巨頭英特爾（Intel）和超微（AMD）的衝擊尤其大。

報導指出，中國工業和信息化部在今年稍早發布了該指示，工信部下令包括中國聯通和中國電信等國有行動營運商檢查自家網絡，並給出替換進口晶片的時間安排。

英特爾和超微12日紐約盤前一度跌2.1%。

上個月外電報導，北京當局正加強科技國產化，實施更嚴格的政府採購準則，將逐漸在政府的個人電腦（PC）與伺服器，汰除來自英特爾和超微的處理器晶片，尋求減少採購微軟Windows作業系統與外國製的資料庫軟體，偏好國內選項，同時也在國營企業內部推動在地化。

英特爾

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