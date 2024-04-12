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標普500這價位失守恐兵敗山倒！分析師：美股面臨關鍵時刻

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國股市最近挫跌，已使標普500指數眼看就要跌破一條重要上升趨勢線，是五個月來首見，顯示美股這波漲勢已走到「撐不住就塌陷」的關鍵時刻。路透
美國股市最近挫跌，已使標普500指數眼看就要跌破一條重要上升趨勢線，是五個月來首見，顯示美股這波漲勢已走到「撐不住就塌陷」的關鍵時刻。路透

美國股市最近挫跌，已使標普500指數眼看就要跌破一條重要上升趨勢線，是五個月來首見，顯示美股這波漲勢已走到「撐不住就塌陷」的關鍵時刻。

根據FactSet的資料，標普500指數11日觸及盤中最低點時，只差33點就要跌破50日移動均線，是去年11月2日以來兩者最接近的一次。

FactSet資料顯示，萬一標普500指數真的跌穿50日移動均線，可能預告接下來將繼續下探低點，那麼，標普500指數自去年10月底來漲26%的這波急漲走勢恐將翻轉、回吐大部分漲幅。

分析師普遍認為，近幾個月來美股漲得太快太猛，溫和回檔反倒是令人樂見的良性發展。

這波漲勢起初是受聯準會（Fed）2024年降息在望的樂觀預期驅動，但非農就業和消費者物價數據比預期強，已迫使市場一再降低對Fed降息的期待，美債殖利率隨之竄升，美股漲勢出現疲態。

Piper Sandler首席市場技術分析師強森接受MarketWatch訪問時說：「標普500指數非常接近50日移動均線。我一直告訴投資人，美國股市早該回檔修正了。已有五個月未見指數回測50日移動均線。」

其他備受關注的技術指標也顯示，標普500指數上漲動能減弱，儘管指數只比3月29日締造的5,264.85點收盤新高紀錄低1%左右。14天相對強弱指標（RSI）上周曾摔落五個月來最低的47，但11日下午盤仍盤旋在55上下；若升上70，意味「超買」，短線市況顯得過熱。

標普500指數50日移動均值11日在5,105.73點，若指數跌破此價位，技術分析師認為接下來必須觀察4,990點這個支撐價位守不守得住；如果觸及那個價位，就表示標普500指數自去年10月27日收盤4,117.37點觸底、之後翻升26%的這波漲勢，將回吐23%。

Fairlead Strategies創辦人斯托克頓說，中期與長期移動均值，通常與股市的支撐或阻力價位相對應。

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