漲不停！銅價又衝上2022年6月來高點 今年來漲逾12％

銅市維持旺盛牛氣，行情12日盤中又攻上2022年6月以來新高，報每噸9,578美元，主因為去年底起供給大減，加上全球製造業需求好轉，使得銅需求高於預期，投資人押注銅將供不應求。

彭博資訊報導，倫敦金屬交易所（LME）的銅3個月期貨價12日盤中大漲2.5%至每噸9,578美元，今年來累計大漲逾12%。

銅的產量憂慮最初起於巴拿馬去年底下令關閉第一量子礦業（First Quantum Minerals）的一座巨大礦場，使全球年供應量減少約40萬噸。接著英美資源集團（Anglo American）又宣布，正減產約20萬噸的銅，導致供給展望進一步趨於緊俏。

此外，大型銅礦場供給干擾也對中國大陸冶煉廠的利潤造成壓力，提高當地業者減產精煉銅的可能性。

市場最初因為需求似乎疲弱，對減產不以為意，但隨著全球製造業出現好轉跡象，情況開始改變。

銅價攀漲的同時，廣泛的大宗商品市場也進入牛市。國際金價已攀抵歷史新高，鋅價也來到一年高點。