亞銀：中國依然是世界經濟成長最大動力
亞洲開發銀行（ADB）指出，儘管自身經濟放緩，中國依然是世界經濟成長的最大動力。亞銀預估中國今年經濟成長為4.8%，將佔亞洲開發中國家經濟成長逾4成。
美國財經新聞網CNBC報導，亞銀首席經濟學家帕克（Albert Park）在亞銀「亞洲開發展望」（AsianDevelopment Outlook）報告發布會上說：「顯然中國在未來一段時間內仍很重要。它仍佔亞太地區國內生產總值（GDP）近半。」
帕克說：「儘管成長正在減速，且我們預估未來幾年會持續放緩，它（中國）仍然是世界所有經濟體中對全球成長貢獻最大者。」
亞銀預測中國2024年的GDP成長為4.8%，略低於北京官方所設5%；中國去年經濟成長5.2%，官方所訂的「保五」達標。
亞銀數據還預估，即使成長放緩，2024-2025年中國仍將佔亞洲開發中國家經濟成長的46%。
按購買力平價（PPP）計算，中國目前在全球與亞洲的GDP佔比分別為18%、48%。購買力平價根據各國不同的價格水準計算出貨幣間等值係數，在經濟學上能對各國GDP進行更合理比較，為亞銀、世界銀行（WB）與國際貨幣基金（IMF）等所採用。
至於近年被西方認為有望取代中國成為製造強國的印度，最近6個季度成長快速，在2023-24會計年度的第4季成長8.4%，超出預期。
帕克告訴CNBC：「印度在區域成長的重要性持續增加。」亞銀預估印度2024、2025年將分別以7%、7.2%的成長居亞太之冠。
不過帕克也說，儘管印度是亮點無疑，但仍遜於中國。按購買力平價計算，中國的經濟規模仍是印度2.5倍，「照此來看，我覺得印度想扛起全球成長，還得等很久」。
已開發經濟體預期今年成長都會下滑。亞銀預測美國2024年的成長將從去年的2.5%降為1.9%；日本則將從去年的1.9%掉到今年剩0.6%。
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