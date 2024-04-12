大陸市場對美晶片製造商仍至關重要 即使雙方關係日益緊張

儘管華府努力限制晶片銷往中國大陸，北京也推動半導體業自給自足，大陸卻仍然是大多數美國晶片製造商的重要市場。

標普全球公司（S&P Global）的數據顯示，英特爾（Intel）、博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）和邁威爾科技（Marvell Technology）等美國晶片巨擘在中國大陸的營收都高於美國。

就算是大部分業務都在美國的美光（Micron Technology）、超微（AMD）和輝達（Nvidia），也會設法繼續服務中國大陸客戶，例如提供降規版AI晶片並申請出口許可證。

美國半導體產業協會（SIA）去年夏天曾發聲明，鑒於中國大陸市場對美國國內晶片公司的重要性，要求緩和緊張局勢並停止進一步制裁。

《晶片戰爭》一書作者米勒（Chris Miller）也說，中國仍是美國晶片製造商的重要市場，「美國對先進AI晶片的銷售設限，已專門設計了要讓大多數美企能繼續向中國客戶銷售大多數類型的晶片。」

美方出口禁令主要是針對一些非常特殊的產品，Nasdaq IR Intelligence首席技術、媒體和電信分析師William B. Bailey指出，「仍有大量『高階』晶片可合規使用」，美商不怕沒生意。

但北京「愈加重視」本土企業購買本土製晶片，米勒提醒，除非相對於陸企具有實質性技術優勢, 外商在大陸的市占可能縮水。

晨星公司（Morningstar）股票分析師Phelix Lee則認為，陸企可能對從家用電器到醫療設備各式產品內建的傳統晶片進行創新，但預計供應鏈不會「改頭換面」。

根據Counterpoint Research副總監Brady Wang，在AI繪圖處理器市場，輝達（Nvidia）和英特爾等美國公司的技術優勢估計比大陸競爭對手領先三到五年，中國大陸能為特定細分市場建立起在地的GPU供應鏈，但數量有限，成本也會高得多。