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Maruwa成AI散熱需求熱門押注股 股價狂漲 優勢是「老」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本公司Maruwa成AI散熱需求熱門押注股。擷自Maruwa官網
日本公司Maruwa成AI散熱需求熱門押注股。擷自Maruwa官網

在精品餐瓷領域有200多年歷史的日本公司Maruwa，意外受惠於生成式AI崛起、電動車以及科技業散熱降溫戰。這支股票過去一年大漲將近一倍，並在4月創下歷史新高。

Maruwa一年來的股價漲幅高達94%，市值28億美元，已經成為高盛集團投資報告研究對象之一，其他機構也正準備將其納入分析研究範圍內。

投行關注Maruwa如何將傳統工藝成功轉化成電路板和半導體用的最新陶瓷組件，該公司的散熱材料能應付AI伺服器叢集和電動車逆變器電源模組常見的高溫環境。就市場需求而言，目前最火熱的產品是用於高速光通訊的陶瓷電路板。

根據高盛分析師Mitsuhiro Icho，Maruwa在光收發器散熱基板的市占率高達60%。他預測，隨著AI相關需求激增，這塊市場的價值到2027年可成長到123億美元。

Icho說，Maruwa因悠久歷史而累積下來的知識和技術，為其抵禦競爭打造出了護城河，現階段「幾乎不可能」有任何非陶瓷供應商能從零開始建立業務並進入市場。

但包括Storm Research分析師在內一些人士說，Maruwa的強勁前景似已充分映在股價上了。

半導體 電路

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