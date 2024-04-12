全球電動車銷量3月年增12% 中美市場增長被歐洲9%降幅部分抵消
市場研究公司Rho Motion周五表示，全球純電動車和插電式混合動力車 （PHEV）的3月銷量與2023年同期相比增加12%，中國大陸和美國市場的成長被歐洲9%的降幅部分抵消。
3月，全球電動車銷量增加到123萬輛。中國大陸的銷量勁揚27%，美國和加拿大增加15%。
Rho Motion數據經理Charles Lester說：「總體而言，銷量成長已放緩，但仍然不錯。」
電動車銷售需求在連續幾年大幅成長後，近幾個月已降溫，因為消費者在等待更經濟實惠的車型上市。
Rho Motion預測，今年全球電動車銷量將增加25%-30%。Lester說，現在的全球增長率很可能接近該預測區間低端。
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