快訊

直播／第二波內閣名單公布…林佳龍接外長 邱垂正掌陸委會、鄭英耀任教長

早上沒有升旗要當心！從「晨勃」看健康 泌尿醫曝關鍵6原因

台南必比登推薦「康樂街牛肉湯」宣布永久停業 心疼原因曝饕客不捨

全球電動車銷量3月年增12% 中美市場增長被歐洲9%降幅部分抵消

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球電動車銷量3月年增12%，中國大陸和美國市場的成長被歐洲9%降幅部分抵消。美聯社
全球電動車銷量3月年增12%，中國大陸和美國市場的成長被歐洲9%降幅部分抵消。美聯社

市場研究公司Rho Motion周五表示，全球純電動車和插電式混合動力車 （PHEV）的3月銷量與2023年同期相比增加12%，中國大陸和美國市場的成長被歐洲9%的降幅部分抵消。

3月，全球電動車銷量增加到123萬輛。中國大陸的銷量勁揚27%，美國和加拿大增加15%。

Rho Motion數據經理Charles Lester說：「總體而言，銷量成長已放緩，但仍然不錯。」

電動車銷售需求在連續幾年大幅成長後，近幾個月已降溫，因為消費者在等待更經濟實惠的車型上市。

Rho Motion預測，今年全球電動車銷量將增加25%-30%。Lester說，現在的全球增長率很可能接近該預測區間低端。

加拿大 美國

延伸閱讀

美參院金融委員會主席促拜登「永久禁止大陸製電動車進入美車市」

六壽險Q1初年保費衝千億 國壽3月突破130億元稱冠

台達電砸39億 擴建泰國廠

鴻海衝刺電動車 鴻華先進橋頭新廠動土

相關新聞

全球電動車銷量3月年增12% 中美市場增長被歐洲9%降幅部分抵消

市場研究公司Rho Motion周五表示，全球純電動車和插電式混合動力車 （PHEV）的3月銷量與2023年同期相比增加...

美參院金融委員會主席促拜登「永久禁止大陸製電動車進入美車市」

美國參議院金融委員會主席Sherrod Brown周四敦促美國總統拜登，阻止中國大陸製造的電動車進入美國車市。

德意志銀行大轉向 預測聯準會今年只降息一次且拖到12月

德意志銀行在美國消費者物價指數連續三個月超出預期後改變看法，加入華爾街愈發壯大的陣營，認為降息時機會延遲。

黃金大漲1.65% 再創新高 油價回落

國際黃金價格周四再創歷史新高，雖然周三公布的3月美國消費者物價指數（CPI）顯示通膨粘著，削弱了投資者對聯準會的降息預期...

馬斯克貼文槓上大法官 巴西高院院長：此事已「翻篇」

巴西聯邦最高法院院長巴洛索今天表示，他認為億萬富翁馬斯克對巴西大法官莫萊斯的攻擊，以及不服從最高法院判決的辯論已經結束了

蘋果計劃全面升級Mac產品線 配置具AI處理能力的M4晶片

彭博新聞周四援引知情人士的消息報導，力求提振電腦銷售的蘋果準備全面更新Mac產品線，新一代產品將配置蘋果自研的具人工智慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。