黃金大漲1.65% 再創新高 油價回落

國際黃金價格周四再創歷史新高，雖然周三公布的3月美國消費者物價指數（CPI）顯示通膨粘著，削弱了投資者對聯準會的降息預期，但接著在周四公布的另一通膨相關數據，美國3月生產者物價指數（PPI）增幅則是低於市場預期，投資人因而略感到安心。原油價格回落，因美國庫存增加蓋過地緣政治風險。

黃金現貨價格周四在紐約盤中最高漲至每英兩2,377.75美元，超越周二才新寫的盤中最高點紀錄，收盤漲幅縮至1.65%，報2372.52美元，也再刷新紀錄。金價今年到目前為止，上漲15%，已經超過2023年全年的13%漲幅。

美國勞工部周四公布的數據顯示，3月PPI年增2.1%，這雖是11個月以來的最大漲幅，但低於分析師所預期的2.2%。彭博資訊指出，周四PPI數據與周三CPI兩個通膨數據放在一起，凸顯了美國聯準會（Fed）要實現通膨率回到2%的目標，不會一帆風順。

美國3月PPI報告中的一些細節，讓原本擔心通膨重新加速的投資人稍感心安。例如，用於計算個人消費支出價格指數的幾個類別，像是醫療健保和投資組合管理等的價格上漲，都有所放緩。這些向來是聯準會偏好參考的通膨衡量指標。

油價方面，國際油價周四回吐了周三的漲幅，主要是美國的庫存，影響蓋過了市場對於伊朗或其代理人可能襲擊以色列的地緣政治擔憂。

布蘭特原油期貨下跌0.82%，結算報每桶89.74美元；西德州原油下跌1.38%，結算報每桶85.02美元。

最新報告顯示，美國原油庫存上周增加584萬桶，來到去年7月以來的最高水準。西德州原油價格因而挫跌，不過仍收在略高於85美元，因為中東地區的地緣政治緊張再起。美國及其盟國認為，伊朗或其代理人即將對以色列發動襲擊，以報復上周伊朗駐大馬士革的外交據點遇襲。

國際油價因地緣政治緊張與石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產影響，今年至今上漲約19%。OPEC+預期今夏石油需求將會強勁，要密切關注市場變化。

工業金屬中的鋅價，周四逼近一年高點。主要是冶煉鋅的利潤率下降，業者若要保護利潤，鋅產量預期將下降，從而帶來供應減少風險。鋅價周四上漲0.8%，報每噸2,758.5美元。