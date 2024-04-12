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蘋果計劃全面升級Mac產品線 配置具AI處理能力的M4晶片

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果傳出即將生產具有AI處理能力的M4處理器，並計劃用以更新每款Mac機型。美聯社
蘋果傳出即將生產具有AI處理能力的M4處理器，並計劃用以更新每款Mac機型。美聯社

彭博新聞周四援引知情人士的消息報導，力求提振電腦銷售的蘋果準備全面更新Mac產品線，新一代產品將配置蘋果自研的具人工智慧（AI）處理能力的晶片。

蘋果5個月前發布了首款搭載M3晶片的Mac電腦，根據知情人士，目前已接近量產下一代M4處理器。據悉新晶片將至少有三個主要版本，蘋果希望每款Mac機型都能搭載這種晶片。由於計畫尚未公開，知情人士要求匿名。

蘋果正處於關鍵時期。在2022年達到頂峰後，截至9月的上年度Mac銷量下降27%。假期期間來自電腦業務的營收持平。去年10月，蘋果試圖透過一場以M3為主題的發布會來為Mac業務注入新活力，但相較於前一年的M2，M3的性能並未大幅提升。

蘋果正在努力追趕AI浪潮，它已經落後於微軟、Google和其他科技同業。M4晶片將幫助蘋果把AI功能融入所有產品。

M4晶片系列包括名為入門款Donan、強大版Brava，以及最高階的Hidra。蘋果計劃重點突出這些晶片的AI處理能力，以及它們將如何與下一版macOS系統兼容，新版macOS將於6月舉行的蘋果年度開發者大會上宣布。

蘋果的目標是從今年年底到明年初發布更新的電腦機型，包括iMac、低階14英吋MacBook Pro、高階14英吋和16英吋MacBook Pro，以及Mac mini，全都將配備M4晶片。但計畫也可能改變。蘋果發言人對此不予置評。

此舉將標誌iMac和MacBook Pro的快速更新迭代，它們去年10月才剛剛升級。Mac mini上次升級是在2023年1月。

蘋果計畫2025年全年推出更多搭載M4晶片的Mac。其中包括在春季之前升級13英吋和15英吋MacBook Air，年中前後更新Mac Studio，2025年晚些時候更新Mac Pro。

入門級MacBook Pro、新款MacBook Air和低階版Mac mini將採用Donan晶片，高階版MacBook Pro和價格較高的Mac mini將採用Brava晶片。對於Mac Studio，蘋果正在測試使用尚未發布的M3時代晶片和M4 Brava處理器的變體版本。

最高階的桌上電腦Mac Pro將採用新的Hidra晶片。Mac Pro仍然是該公司電腦產品線中銷量較低的機型，但擁有一批堅定支持者。在一些客戶抱怨蘋果自研晶片的規格之後，該公司尋求明年增強這款機器的性能。

蘋果今年的重點是為所有產品添加AI特色。該公司計畫在6月開發者大會上提前介紹一系列新功能，這些功能中有很大一部分要在設備上運行，而不是遠端伺服器，更高速度的晶片有助強化這些功能。蘋果還計畫今年對iPhone晶片進行升級，著重強調AI功能。

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