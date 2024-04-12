大型股力撐美股反彈 PPI數據降溫推動標普500指數和那指收高

美國股市標普500指數和那斯達克指數周四收高，科技相關動能股領漲，新的經濟數據重新點燃人們對通膨仍處於降溫趨勢的希望，投資人開始將注意力轉移到企業獲利上。

道瓊工業指數下跌2.43點，或0.01%，至38,459.08點；標普500指數上漲38.42點，或0.74%，至5,199.06點；那斯達克指數上漲271.84點，或1.68%，至16,442.20點。

美國生產者物價指數（PPI）漲幅低於預期，支持物價成長仍在降溫的說法。

Macro Institute高級投資策略師Brian Nick說：「與昨天的數據相比，今天上午的數據略微更支持一種良性的『軟著陸』結果。今天的走勢感覺像是從昨天可能過度了的反應自然而然的反彈。」

周三，高於預期的消費者物價指數（CPI）漲幅令股市大幅下跌，推動美國指標公債殖利率觸及11月以來最高水準。這份報告澆滅美國聯邦準備理事會（FED）可能最快在6月政策會議上開始降息、年底前降息多達三次的希望。

Nick補充表示：「有跡象表明，聯準會真正關心的通膨數據——個人消費物價指數（PCE）——不會像CPI那樣可怕，昨天市場上受創最嚴重的部分，今天有所反彈。」

雖然PPI數據令人鼓舞，但數據確實表明，通膨率向2%目標回落的過程對聯準會來說可能過於曲折。

紐約聯準銀行總裁威廉斯周四表示，「近期沒有調整貨幣政策的明確需要。」

里奇蒙聯儲總裁巴爾金表示，在對通膨持續下降有足夠信心方面，聯準會「尚未達到我們希望的水平」。

NovaPoint投資長Joseph Sroka說：「投資人開始接受這樣一種可能性，即通膨可能持續更長時間，聯準會將繼續保持耐心，這是他們目前的關鍵詞。」

投資人現在將目光轉向第1季財報季，摩根大通、花旗集團和富國銀行將於周五上午公布財報。隨著降息前景變得黯淡，投資人將密切關注美國最大幾家銀行的表現。

標普500指數11大類股裡，科技股跑贏，金融股跑輸。

蘋果公司創11個月來最大漲幅，該公司準備對整個Mac產品線進行全面改革，新一代產品將配置蘋果自研的旨在增強人工智慧（AI）功能的晶片；亞馬遜收在創紀錄新高價位。

巨擘動能股FANG+指數表現明顯優於大盤，上漲2.6%。

二手車零售商CarMax急挫9.2%，該公司此前公布的第4季業績不如分析師預期，並表示可能無法實現長期汽車銷售目標。

Globe Life暴跌53.1%，此前Fuzzy Panda Research披露做空Globe Life，指控其存在多起保險詐欺事件。

服裝租賃公司Rent the Runway狂飆161.9%，此前該公司表示將利用AI推動當前會計年度的成長。

生物技術公司Alpine Immune Sciences大漲36.9%，該公司將被Vertex Pharmaceuticals以約49億美元現金收購，兩家公司已證實此事。