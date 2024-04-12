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WTO下修今年貿易成長 籲慎防分裂風險

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導
世界貿易組織（WTO）下修今年全球商品貿易成長預測。 路透
世界貿易組織（WTO）下修今年全球商品貿易成長預測。 路透

世界貿易組織（ＷＴＯ）十日下修今年全球商品貿易成長預測，並警告紅海危機、地緣政治對抗及保護主義升高等逆風可能減弱復甦力道，要慎防貿易分裂的風險。

ＷＴＯ發布「全球貿易展望與統計」報告預估，今年全球商品貿易將成長百分之二點六，約符合二○一○年來年均成長百分之二點五的趨勢，但低於去年十月預測的百分之三點三，主因為歐洲貿易活動弱於預期。去年全球商品貿易下滑百分之一點二，遠不如先前預估的增加百分之○點八，主因為通膨升高帶來壓力。

報告預估，明年全球商品貿易將成長百分之三點三，而去年廣見的不利貿易環境，預料將在今、明兩年略為好轉，「然而，地緣政治緊張和政策不確定性可能限制貿易回升的幅度」。ＷＴＯ表示，今年的貿易成長預測仍有下行風險。

ＷＴＯ也指出，全球商品貿易在回歸新冠疫情爆發前水準之際，正沿著地緣政治陣營而分裂。報告根據聯合國投票模式把全球經濟區隔為兩大「假定的地緣政治陣營」，例如美國和英國最近對俄烏衝突的投票立場相仿，中國大陸和南非則是另一邊，其中分野以美國和中國大陸尤為明顯。

ＷＴＯ首席經濟學家歐薩指出，從二○一八年美中貿易開始陷入緊張以來，美國和中國大陸之間的貿易成長，比各自陣營內的國家間貿易成長慢了百分之卅。ＷＴＯ未個別發布中國大陸的貿易預測細節，但預估今、明兩年的亞洲整體貿易將分別成長百分之三點四。

最近貿易分裂的趨勢更為明顯。美國財長葉倫近日訪問中國大陸時警告，中國大陸對潔淨能源產品製造產能的過度投資令人無法接受，歐盟也對中國大陸風電機製造商展開調查。

歐薩表示，須密切關注中東與紅海局勢，中東危機升級引發的油價急漲風險，可能比蘇伊士運河航運受擾更為嚴重。ＷＴＯ秘書長伊衛拉則說，世界正邁向全球貿易復甦，但「減緩地緣政治磨擦和貿易分裂等風險，以維持經濟成長和穩定，至關重要」。

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