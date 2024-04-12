澳洲公布經濟改革法案 加入綠能投資競爭行列

礦業大國澳洲今天宣布一項效法美國的計畫，將公共資金投入製造業和潔淨能源產業，加入全球各國爭相打造更潔淨、更有韌性經濟體的行列。

法新社報導，澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）公布「澳洲製造未來法案」（Future Madein Australia Act），目的為了協助澳洲與正向自家新興產業提供大量補貼的世界各夥伴國競爭。澳洲國會將於今年內討論這項法案。

澳洲數十年來在貿易和投資方面採取自由市場政策，如今這項法案標誌一大逆轉。帶領中間偏左澳洲工黨的艾班尼斯說：「我們有必要願意打破舊有正統做法，利用新的手段來增進國家利益。」

澳洲祭出這項由納稅人出資的獎勵計畫，目的為了與其他國家的類似行動競爭，例如美國總統拜登（JoeBiden）透過「降低通膨法」（Inflation ReductionAct）進行的大規模投資。

澳洲其他貿易夥伴如中國、歐洲聯盟（EU）、加拿大和日本，也都已對各自工業基礎和製造能力進行大量投資。

艾班尼斯稱正在發生的氣候和經濟變化「每一點都與工業革命或資訊革命一樣重要，且比這兩者速度更快、範圍更廣」。

艾班尼斯說，澳洲的投資金額雖然無法與美國匹敵，但有爭取國際投資的能力。

他表示，天然資源豐富的澳洲目前雖是世界領先的鐵礦砂和煤炭等礦產出口國，但將不會僅發揮自身「傳統優勢」，也會推出新產品和新服務到新的市場。

艾班尼斯解釋說：「我們有必要在思維和方法上有這樣的改變，因為全球經濟環境正在變化的方式，遠比單獨的疫情或（軍事）衝突帶來的後果更深遠。」

艾班尼斯還指出，新法將促進澳洲再生能源資源的投資增加，包括綠氫和綠色金屬等電池生產，並將創造更多工作機會及確保經濟具有競爭力。