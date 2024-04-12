英特爾攜手Naver 設AI半導體研究所

英特爾（Intel）將和南韓網路巨頭Naver合作，開設人工智慧（AI）半導體研究所，作為加強反制輝達（Nvidia）主宰AI晶片市場的努力之一。

韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse news報導，英特爾和Naver合作的目標，是擴大以英特爾AI加速器晶片Gaudi為基礎的開放平台軟體生態系，雙方將在Naver京畿道總部共同開設AI晶片研究所，英特爾的AI部門Habana實驗室和Naver的半導體研究員都將參與，由Naver Cloud的超大規模AI主管李東洙（音譯）領導。

英特爾執行長基辛格9日在美國舉行的「英特爾願景2024」活動上表示，「Naver是一家已在亞洲打造巨大AI模型的卓越公司」。Naver執行長崔秀妍（音譯）則表示，對於與英特爾合作感到非常興奮。

英特爾也在這場活動發表最新款AI加速器晶片Gaudi3，大幅降低AI模型的訓練時間，號稱訓練速度是輝達H100的兩倍。