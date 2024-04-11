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蘋果警告印度等92國使用者 恐遭傭兵間諜軟體攻擊

中央社／ 印度班加羅爾10日綜合外電報導
iPhone製造商蘋果公司對印度及其他91個國家的特定使用者發出威脅通知電子郵件，警告他們可能成為傭兵間諜軟體攻擊的受害者。 路透社
iPhone製造商蘋果公司對印度及其他91個國家的特定使用者發出威脅通知電子郵件，警告他們可能成為傭兵間諜軟體攻擊的受害者。 路透社

iPhone製造商蘋果公司（Apple Inc.）對印度及其他91個國家的特定使用者發出威脅通知電子郵件，警告他們可能成為傭兵間諜軟體（mercenary spyware）攻擊的受害者。

根據路透社見過的郵件內容，蘋果表示發現有攻擊者試圖「從遠端侵入iPhone」，還說傭兵間諜軟體攻擊遠比一般網路犯罪活動和惡意軟體複雜，因此不常見。

根據蘋果今天在其中文官方網站發布的說明，「傭兵間諜軟體的攻擊行動成本高達數百萬美元，且通常活動期很短，因此更難加以偵測和預防。絕大多數的使用者並不會成為這類攻擊的目標」。

根據蘋果說法，這類攻擊「歷來與國家行為者有關，包括代表國家行為者研發傭兵間諜軟體的私人企業」，例如開發「飛馬」（Pegasus）間諜軟體的以色列公司NSO集團（NSO Group）。

蘋果警告一些用戶，他們恐因自己的「身分或職業」格外可能成為攻擊目標，遭到鎖定的通常是記者、社運人士、政治人物和外交官，且攻擊會持續並遍及全球。

蘋果還提到，他們自2021年以來每年都會數次偵測到這類攻擊，並寄出相關威脅通知，迄今已通知過150多個國家或地區的使用者。

印度「經濟時報」（Economic Times）報導，蘋果今晚已更新其印度的支援網頁，內容包括為可能成為攻擊目標的使用者提供一些應對訣竅。

蘋果去年10月曾對印度等數個國家的使用者發布類似通知，警告他們的裝置可能遭到「國家支持」的攻擊鎖定，但未指明幕後黑手的國家行為者是誰。

印度 蘋果 間諜

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