路透社：鴻海考慮管理層洗牌 執行長採輪值制
3名知情人士告訴路透社，蘋果（Apple）供應商鴻海正考慮大幅改革管理結構，採行輪值執行長制度，目的是要培養未來人才。
執行長輪值制在世界各地的公司不常看到，但分析師認為，這種制度可以促進團隊合作，避免領導地位萬年不變，還能培養下一代人才。
其中一名消息人士指出，投資人一再呼籲鴻海把執行長與董事長的角色分開，以加強公司管理，鴻海此舉就是對投資人的呼籲做出回應。
劉揚偉2019年起在這家有50年歷史的台灣公司擔任執行長兼董事長。
3名直接了解此事的消息人士表示，鴻海的高階主管討論執行長輪值制已有幾個月。
鴻海婉拒發表看法。
3名消息人士中的兩人表示，正在考慮的一種選擇是由4人輪流擔任執行長，每次輪值6個月。他們表示細節尚未定案，可能還會有變。
3名消息人士都說，目前鴻海尚未做出最後決定，因為管理層還在思考輪值制要如何運作、可能人選、職責，以及如何與劉揚偉合作等。
其中一名消息人士指出，輪值執行長將負責鴻海6大核心業務，包括智慧型手機、個人電腦和電視，但不包括鴻騰精密科技（Foxconn InterconnectTechnology）、富智康（FIH Mobile）和富士康工業互聯網（Foxconn Industrial Internet）等主要上市子公司的營運。
另一名消息人士指出，此項變革可能標誌鴻海「一人當家」體制的結束。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言