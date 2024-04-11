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路透社：鴻海考慮管理層洗牌 執行長採輪值制

中央社／ 台北11日綜合外電報導

3名知情人士告訴路透社，蘋果（Apple）供應商鴻海正考慮大幅改革管理結構，採行輪值執行長制度，目的是要培養未來人才。

執行長輪值制在世界各地的公司不常看到，但分析師認為，這種制度可以促進團隊合作，避免領導地位萬年不變，還能培養下一代人才。

其中一名消息人士指出，投資人一再呼籲鴻海把執行長與董事長的角色分開，以加強公司管理，鴻海此舉就是對投資人的呼籲做出回應。

劉揚偉2019年起在這家有50年歷史的台灣公司擔任執行長兼董事長。

3名直接了解此事的消息人士表示，鴻海的高階主管討論執行長輪值制已有幾個月。

鴻海婉拒發表看法。

3名消息人士中的兩人表示，正在考慮的一種選擇是由4人輪流擔任執行長，每次輪值6個月。他們表示細節尚未定案，可能還會有變。

3名消息人士都說，目前鴻海尚未做出最後決定，因為管理層還在思考輪值制要如何運作、可能人選、職責，以及如何與劉揚偉合作等。

其中一名消息人士指出，輪值執行長將負責鴻海6大核心業務，包括智慧型手機、個人電腦和電視，但不包括鴻騰精密科技（Foxconn InterconnectTechnology）、富智康（FIH Mobile）和富士康工業互聯網（Foxconn Industrial Internet）等主要上市子公司的營運。

另一名消息人士指出，此項變革可能標誌鴻海「一人當家」體制的結束。

主管 投資人 標誌

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