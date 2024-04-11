快訊

為選宜蘭縣長布局？陳金德傳任工程會主委 從政多爭議

高雄民生醫院「開錯刀」烏龍 竟是主治醫師做了這件事

高雄民生醫院「開錯刀」重大疏失 院長顏家祺遭拔官

今年全球富豪移民將創紀錄 美國人最愛取得這些國家護照

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
今年全球百萬美元富豪移民人數預料將刷新紀錄，以美國為最熱門移居地。路透
今年全球百萬美元富豪移民人數預料將刷新紀錄，以美國為最熱門移居地。路透

全球富豪正在建立「護照組合」，取得第二、第三、或甚至第四國的公民身分，以避免會因政治動盪風險而須要出逃母國，仍以美國的居留權或公民身份最熱門，美國富豪則對葡萄牙、馬爾他、希臘及義大利等國的公民身份特別感興趣。

CNBC報導，專精高淨值公民議題的律師事務所Henley & Partners指出，隨著戰爭爆發、政府打壓富豪、以及政治不確定驅使更多富裕居民搬到其他國家，今年全球百萬美元富豪移民人數預料將刷新紀錄，推估12.8萬名百萬美元富豪都將搬到新國家，多於去年的12萬，也高於2013年的5.1萬人。

美國仍是全球百萬美元富豪尋求移居的最熱門地點，今年預估將流入3,500人，多於去年的淨流入2,200人。中國大陸則依然是最多富豪遷出的國家，去年淨流出13.5萬名百萬美元富豪。

私人客戶部門主管佛列克（Dominic Volek）指出，「美國仍是個偉大的國家」，「但如果我很有錢，我會想對波動和不確定性程度避險，有錢人深知投資多樣化的道理，因此如果也有能力多元化生活地點，卻只擁有一國公民或居民身分，也不合理」。

最近美國尋求第二公民身分的知名美國富豪，包括科技億萬美元富豪投資人提爾獲得紐西蘭公民身分，Google前執行長施密特也申請取得賽普勒斯公民。

根據Henley & Partners，美國人取得第二本護照的熱門國家，包括葡萄牙、馬爾他、希臘及義大利，其中又以葡萄牙的黃金簽證計畫特別受歡迎，因為只要投資一檔基金或私募股權50萬歐元（約54.1萬美元），就能同時取得居民和公民身分，在歐洲旅行時又能免簽。佛列克說，再馬爾他投資不動產30萬歐元的黃金簽證計畫，也「尤其受美國人歡迎」。

不過，雖然少數美國富豪會因為課稅問題而放棄美國公民身分，但多數富豪都還不會打包搬走並放棄美國公民，而是想補強美國護照的不足，以更容易到對美國較不友善的國家投資或旅行。Henley & Partners的報告顯示，美國、英國及以色列公民對自己在國外是否受歡迎突然沒那麼確定，因此另一本護照能提供彈性，持有被認為更中立或政治溫和的國家護照，成為珍貴的備用選項。

美國公民 義大利 護照

延伸閱讀

美議員：與中國競爭需拚贏 增強硬實力方可止戰

美國非投等債 擁利基

中美洲移民匯款創紀錄 改善家鄉親屬生活

去年17.3萬移民 紐西蘭收緊工作簽證

相關新聞

日本貧富差距加大！逾六成民眾收入未達平均 富翁數卻創新高

現代許多國家都面臨富者越富，但窮者卻越窮的貧富差距問題。近來日本調查也發現，雖然富裕階層的人口持續過大，但是貧困階層的人口也創下紀錄，中產階級開始慢慢減少。

拚打破Nvidia獨霸！英特爾將攜手南韓Naver 成立AI半導體研究所

美國晶片巨擘英特爾（Intel）將和南韓網路巨頭Naver攜手開設人工智慧（AI）半導體研究所，作為加強反制輝達（Nvi...

今年全球富豪移民將創紀錄 美國人最愛取得這些國家護照

全球富豪正在建立「護照組合」，取得第二、第三、或甚至第四國的公民身分，以避免會因政治動盪風險而須要出逃母國，仍以美國的居...

WTO下修今年全球貨物貿易成長預測 警告面臨分裂危險

世界貿易組織（WTO）10日下修今年全球貨物貿易成長預測，並警告紅海危機、地緣政治對抗及保護主義升高等逆風可能減弱復甦力...

以哈戰爭效應 埃及下修觀光產業展望

埃及旅遊業在2023年強勢反彈，這個法老王之國去年迎接了1,490萬名國際觀光客，寫2011年民主起義來的紀錄新高。對陷入經濟困境…

美中歐盟監管AI 立法嚴防風險

各國政府立法追趕新興科技的紀錄向來不佳，但複雜且快速發展的人工智慧（AI）已引發不容忽視的法律、國家安全及民權問題…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。