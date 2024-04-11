WTO下修今年全球貨物貿易成長預測 警告面臨分裂危險

世界貿易組織（WTO）10日下修今年全球貨物貿易成長預測，並警告紅海危機、地緣政治對抗及保護主義升高等逆風可能減弱復甦力道，要慎防貿易分裂的風險。

WTO發布「全球貿易展望與統計」報告預估，今年全球貨物貿易將成長2.6%，約符合2010年來年均成長2.5%的趨勢，但低於去年10月預測的3.3%，主因為歐洲貿易活動若於預期。去年全球貨物貿易下滑1.2%，遠不如先前預估的增加0.8%，主因為通膨升高帶來壓力。

報告預估，明年全球貨物貿易將成長3.3%，並指出去年廣見的不利貿易環境，預料將在今、明兩年略為好轉，提振世界貿易，「然而，地緣政治緊張和政策不確定性可能限制貿易回升的幅度」。WTO表示，今年的貿易成長預測遭遇下行風險，其預估區間介於增加5.8%到萎縮1.6%。

WTO也指出，全球貨物貿易在回歸新冠疫情爆發前水準之際，正沿著地緣政治陣營而分裂。這份報告根據聯合國投票模式把全球經濟區隔為兩大「假定的地緣政治陣營」，例如美國和英國最近對俄烏衝突的投票立場相仿，中國大陸和南非則是另一邊，箇中分野以美國和中國大陸尤為明顯，結果發現這兩大陣營之間的貿易成長，比各自陣營內部還慢，。

WTO首席經濟學家歐薩（Ralph Ossa）指出，從2018年美中貿易開始陷入緊張以來，美國和中國大陸之間的貿易成長，比各自陣營內的國家間貿易成長慢了30%。WTO未個別發布中國大陸的貿易預測細節，但預估今、明兩年的亞洲整體貿易將各成長3.4%。

最近貿易分裂的趨勢更為明顯。美國財長葉倫近日訪問中國大陸時警告，中國大陸對乾淨能源產品製造產能的過度投資令人無法接受，歐盟也對中國大陸風電機製造商展開調查。

歐薩也說，須密切關注中東與紅海局勢，中東危機升級引發的油價急漲風險，可能比蘇伊士運河航運受擾更為嚴重。

至於旅遊業和電商等跨國服務貿易則表現強勁，去年跨境數位服務貿易額增長9%至4.25兆美元，比疫前水準高出逾50%。歐薩說，整體全球貿易景象依舊強韌，雖然一些領域出現分裂，但「我們沒看到任何去全球化」。

WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，世界正邁向全球貿易復甦，但「減緩地緣政治磨擦和貿易非烈等風險，以維持經濟成長和穩定，至關重要」。