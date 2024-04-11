亞銀上修亞洲開發中國家GDP成長至4.9% 估台灣成長3%

亞洲開發銀行（ADB）今（11）日上調亞洲地區開發中國家今年的經濟成長率預測至4.9%，略高於去年12月所說的4.8%。對台灣今年的國內生產毛額（GDP）成長率估為3.0%，明年為2.7%。亞銀說，今年除中國之外，大多數的亞洲開發中經濟體，因消費需求持續強勁、通膨減緩，經濟都將擴張；中國則受房地產拖累，今明兩年經濟放緩。

亞銀預測2025年亞洲開發中國家的經濟成長率也是4.9%。亞銀首席經濟學家帕克說：「儘管有著外部環境的不確定性，今年開發中的亞洲經濟成長仍然強健。多數經濟體結束升息周期，商品出口持續復甦，半導體景氣向上將支撐成長。」

通膨率預測方面，亞銀的展望報告指出，今年亞洲開發中國家的通膨率將略為減緩至3.2%，2025年估將再降低至3%。對台灣的預估數字是，今年通膨率將由去年實際的2.5%，緩和至2.3%，2025年再減至2.0%。

根據亞銀報告，包括旅遊在內的服務類消費增長，加上半導體需求反彈，帶動中國以外亞洲開發中國家的經濟成長。中國經濟除了受到房地產影響，國內需求也仍偏弱，今年GDP成長率估將由去年的5.2%降為4.8%，2025年成長率再走低至4.5%。

亞銀警告，挑戰仍然存在，例如，地緣政治緊張可能打斷供應鏈，令通膨復燃。美國聯準會（Fed）今年的利率政策走向，或是中國的房地產問題又更嚴重。另外，氣候威脅穀物產量對食物價格的影響，出口限制對貿易帶來的負擔，也都是需要留意的風險。