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日經：泰國擁抱電動車投資 台商陸商都歡迎

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
泰國為打造電動車產業生態系，不論台達電和比亞廸在內台商和陸商投資都表歡迎。路透
泰國為打造電動車產業生態系，不論台達電和比亞廸在內台商和陸商投資都表歡迎。路透

日經新聞報導，泰國為建立電動車和晶片產業，一面繼續開放中國大陸在當地經營，一面也對台商絡繹而來的投資表示歡迎。

日經新聞指出，台達電子（2308）在北欖府（Samut Prakan）工業園區最近擴廠，泰國總理賽塔上個月親訪時表示，泰國政府樂於支持這個投資，且符合國內發展電動車產業在內「點燃泰國」的願景。政府為吸引投資，已提供租稅獎勵等誘因。

台達電的新廠將生產電動車電力電子產品。投資額約30億泰銖（8,200萬美元）的新廠還包括一個研發中心。

台達子公司泰達電已是曼谷掛牌的上市公司，市值名列前三大。日經新聞指出，由於地緣政治風險升高，台達電已縮減在中國大陸的生產線並擴大在泰國投資。

賽塔肯定泰達電「強化泰國電動車供應鏈生態系」，並表示政府將繼續提供支持。

不只泰達電，鴻海（2317）也在當地和國有能源集團 PTT 聯手打造電動車代工廠。光陽（Kymco）已和 PTT 合作在泰國市場推出電動機車。

台商也投資泰國的半導體產業。印刷電路板製造商臻鼎科技和泰國企業集團 Saha 集團將在泰國東部設廠。第一階段投資額預計耗資 100 億泰銖，預定明年開始營運。

日經報導，銅箔基板製造商台燿科技也計劃在泰國設廠，另有報導說泰國政府正和台積電洽談在泰國投資的可行性。

據泰國投資委員會統計，去年共批准台商474 億泰銖的投資，是2018年的六倍有餘。

同時，泰國持續拉攏中國大陸的投資，去年批准投資規模高達 1,247 億泰銖。電動車巨人比亞迪（BYD）在內投資人建造的大型工廠預定今年全面啟動生產。中國大陸是泰國外國直接投資最大來源。

台商 泰國

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