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油價勁揚逾1%反映中東局勢緊張 金價中止連八天創新高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周三（10日）收漲，哈馬斯一位領導人的三個兒子在以色列對加薩地區的空襲中喪生，加劇了人們對停火談判可能陷入僵局的擔憂，而且有消息傳出，伊朗或其代理人將打擊以色列；金價下跌，因美國公布3月通膨數據高於預期，打擊市場對聯準會（Fed）降息的預期。

油價勁揚逾1%

布蘭特原油6月期貨10日收漲1.06美元，漲幅1.2%，結算價報每桶90.48美元；西德州原油5月期貨漲0.98美元，漲幅1.2%，結算價報每桶86.21美元。

Again Capital LLC合夥人John Kilduff表示：「石油市場繼續對來自加薩的消息非常敏感地做出反應。」

以色列軍方證實發動了這次襲擊，宣稱這一位哈瑪斯領導人的三個兒子是哈馬斯武裝派別的特工。周二，哈馬斯表示正在研究以色列提出的停火提案，但表示提案「沒有做出讓步」，而且沒有滿足巴勒斯坦的任何要求。加薩戰爭已經持續了六個月。

另一方面，在有消息報導美國及其盟國認為伊朗或其代理人即將對以色列的軍事和政府目標發動大規模飛彈或無人機襲擊之後，原油扭轉先前跌勢並迅速走高。

墨西哥決定限制原油出口以供應國內煉油廠，這也支撐了油價，並導致4月初美國從墨西哥的原油進口量創下紀錄低點。

金價從紀錄高點回落 中止連八個交易日創新高

金價周三中止先前連八個交易日創新高的走勢，因美國高於預期的通膨數據，導致美元和公債殖利率上升。

現貨金價10日收盤下跌0.8%，至每英兩2,334.04美元。

美國黃金期貨收低0.6%，報2,348.4美元。

數據公布後，美元指數上揚1%，美國公債殖利率飆升，使得非孳息資產黃金吸引力下降。

紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示：「強勁的就業數據和通膨數據居高不下，正在干擾Fed的降息計畫，但黃金和通膨一樣，仍然很頑固。」

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen說，一些投資人關注焦點從降息次數轉移到頑固且在上升的通膨，一定程度上支撐了金價。他說，由於金價在短時間內大漲，因此預料將出現短線回檔，若跌破2,230美元，可能引發多頭平倉。

周二，黃金價格創下2,365.09美元的歷史新高。

現貨白銀下跌0.4%，至每英兩28.04美元，周二曾觸及近三年高點。

白金下跌1.5%，至964.35美元；鈀金下跌4.1%，至1,047.92美元。

美國 通膨 金價

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