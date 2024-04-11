美CPI增幅3.5%超預期 市場不再認為Fed會在6月降息

汽油和居住成本續升，使得美國3月消費者物價指數（CPI）年增3.5%，為連續第三個月高於預期。物價壓力持續之下，市場不再認為聯準會（Fed）會在6月降息，道瓊工業指數早盤大跌近400點，美國10年期公債殖利率也一度升破4.5%，為去年11月以來首見。

美國勞工部勞工統計局（BLS）10日公布，3月整體CPI月增0.4%，與前月持平，但高於市場估計的0.3%。3月CPI年增幅為3.5%，不只高於前月的3.2%，也超過市場估計的3.4%。

美國CPI走勢

扣除糧食和能源價格的3月核心CPI，月增0.4%、年增3.8%，高於市場預估的月增0.3%、年增3.7%。

摩根大通資產管理首席全球策略師凱利表示：「這是6月降息之門砰的一聲關上的聲音」。期貨交易員激烈下砍降息預期，如今估計今年只會降息一到兩次，遠低於年初時預估的六或七次。

據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，數據出爐後，聯邦資金期貨市場估計，6月降息1碼機率從此前一天的56.1%，驟降至22.9%。

受此影響，各年期美債殖利率10日一度至少跳漲10個基點。對Fed利率變化最敏感的2年期美債殖利率大增近20個基點至4.94%，10年期美債殖利率更升破4.5%。

美元應聲急漲，DXY美元指數一度大漲0.9%至105，兌日圓更一度升值0.6%，至152.73，是1990年中期以來最高，也加深日本當局將進場干預的疑慮。

3月CPI報告備受關注，主要是Fed官員淡化處理1、2月高於預期的通膨數據，認為反映出潛在的季節性異常，但通膨連三個月超乎預期，削弱了此種說法。

Fed一直對達成軟著陸抱持樂觀態度，軟著陸是指通膨趨緩，但經濟活動未見劇烈下滑。為達此一目標，部分官員想在經濟顯著轉疲之前，搶先降息。可是最新數據剝奪了降息的正當理由，或許會促使官員在看到經濟出現更多裂縫之前，持續按兵不動。

汽油和居住成本占3月CPI整體增幅一半以上。車險、醫療照護、服飾費用也提高，但新車和二手車價格下滑。居住價格連兩個月攀升0.4%。據彭博計算，不計住房和能源的服務業價格，年增4.8%，為2023年4月來最高。