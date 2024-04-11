美3月CPI仍高 降息恐延

汽油和居住成本續升，導致美國三月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率達百分之三點五，連續第三個月高於預期。在物價壓力持續之下，市場不再認為聯準會（Ｆｅｄ）會在六月啟動降息，美股道瓊指數早盤大跌近五百點，美國十年期公債殖利率也一度升破百分之四點五，為去年十一月以來首見。

美國勞工部勞工統計局（ＢＬＳ）十日指出，三月整體ＣＰＩ月增百分之○點四，與前月持平，但高於市場估計的百分之○點三。三月ＣＰＩ年增率為百分之三點五，不只高於前月的百分之三點二，也超過市場估計的百分之三點四。

扣除糧食和能源價格的三月核心ＣＰＩ，月增百分之○點四、年增百分之三點八，高於市場預估的月增百分之○點三、年增百分之三點七。經濟學家認為，相較於整體ＣＰＩ，核心ＣＰＩ是反映潛在通膨的更好指標。

摩根大通資產管理首席全球策略師凱利表示，「這是六月降息之門砰的一聲關上的聲音」。期貨交易員激烈下砍降息預期，如今估計今年只會降息一到兩次，遠低於年初時預估的六或七次。

據芝加哥商品交易所（ＣＭＥ）的FedWatch工具，數據出爐後，聯邦資金期貨市場估計，六月降息一碼（○點二五個百分點）的機率從前一天的百分之五十六點一，驟降至百分之廿二點九。

受此影響，各年期的美債殖利率，十日一度至少均跳漲十個基點（一基點為○點○一個百分點）。

對聯準會利率變化最敏感的兩年期美債殖利率，大增近廿個基點至百分之四點九四，十年期美債殖利率更升破百分之四點五。

三月的ＣＰＩ報告備受關注，主要是聯準會官員淡化處理一、二月高於預期的通膨數據，認為反映出潛在的季節性異常，但通膨連三個月超乎預期，削弱了此種說法。

聯準會一直對達成軟著陸抱持樂觀態度，軟著陸是指通膨趨緩，但經濟活動未見劇烈下滑。為達此一目標，部分官員想在經濟顯著轉疲之前，搶先降息。可是最新數據剝奪了降息的正當理由，或許會促使官員在看到經濟出現更多裂縫之前，持續按兵不動。

ＢＬＳ表示，汽油和居住成本占三月ＣＰＩ整體增幅的一半以上，汽車保險、醫療照護、服飾費用也提高，但新車和二手車的價格下滑。居住價格連兩個月攀升百分之○點四。彭博計算，不計住房和能源的服務業價格，年增百分之四點八，為二○二三年四月來的最高年增幅。