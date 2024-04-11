聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國好市多金條 月銷2億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

金條已成為量販業者好市多（Costco）的「搖錢樹」，這項去年夏季在美國好市多開賣的商品大熱銷，讓富國銀行（Wells Fargo）分析師推估好市多的黃金銷售營收現在可能達每月1億至2億美元。

富國銀行股票分析師凱利（Edward Kelly）9日在給客戶的報告中表示：「我們的研究顯示，由於好市多積極的定價與高度客戶信任，客戶對此充滿興趣。」

如果凱利的評估正確，代表好市多去年8月才開賣的金條銷售動能快速升溫，金條在截至去年11月底的好市多會計年度第1季產生約1億美元的銷售。

好市多銷售接近純24K金製的1英兩（盎司）金條，雖然該公司在網路上不向非會員公布價格，但估計金條銷售價格比現貨金價高約2%。

現貨金價10日報價約每英兩2,351.95美元，這代表好市多的金條價格售價僅略超過2,400美元。

金價今年來持續上漲，現貨價格在2024年已大漲逾13%，反映投資人擔心2022年開始上升的通膨依然維持高檔，與美國財政狀況惡化。

雖然金條為好市多帶來龐大營收，但分析師認為帶來的獲利可能不高。

好市多 客戶 金價

延伸閱讀

好市多1物狂殺千元！他衝現場扛百公斤回家 回頭驚「賣光了」

敏感肌福音！好市多一老牌護膚品更便宜了 網讚：全身狂抹不心疼

好市多「1熱門神物」首次特價！ 會員嗨翻：衝一波開吃

好市多這款即溶咖啡「平均一杯不到9元」 會員大推：厚厚奶香贏超商

相關新聞

美CPI增幅3.5%超預期 市場不再認為Fed會在6月降息

汽油和居住成本續升，使得美國3月消費者物價指數（CPI）年增3.5%，為連續第三個月高於預期。物價壓力持續之下，市場不再...

Fed 6月降息預期破滅...美股道瓊早盤重挫逾500點 台積電ADR逆勢漲1.4％

美股三大指數10日早盤全面重挫，道瓊工業指數大跌逾500點，原因是3月的美國通膨數據比預期熾熱，延緩投資人引頸期盼的聯準...

投資大戶買債 棄美轉歐

投資大戶正紛紛脫售美國公債部位、買進歐洲政府債券，押注歐洲通膨降得比美國快，歐洲央行（ECB）將比聯準會（Fed）先降息...

美國通膨連三月超熱...分析師：別指望Fed今年降息了

美國3月消費者物價指數（CPI）比預期火熱，使通膨數據連續第三個月高於預期，分析師認為這將壯大聯準會（Fed）內部「鷹派...

美3月CPI仍高 降息恐延

汽油和居住成本續升，導致美國三月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率達百分之三點五，連續第三個月高於預期。在物價壓力持續之下，...

美日峰會啟動新AI計畫 彭博報導：亞馬遜、輝達將提供5,000萬美元

美日領袖會談10日登場，這次峰會將強化美日軍事聯盟，也會探索在經濟投資、太空科技和氣候變遷等合作事項。彭博資訊報導，為尋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。