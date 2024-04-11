美國好市多金條 月銷2億美元

金條已成為量販業者好市多（Costco）的「搖錢樹」，這項去年夏季在美國好市多開賣的商品大熱銷，讓富國銀行（Wells Fargo）分析師推估好市多的黃金銷售營收現在可能達每月1億至2億美元。

富國銀行股票分析師凱利（Edward Kelly）9日在給客戶的報告中表示：「我們的研究顯示，由於好市多積極的定價與高度客戶信任，客戶對此充滿興趣。」

如果凱利的評估正確，代表好市多去年8月才開賣的金條銷售動能快速升溫，金條在截至去年11月底的好市多會計年度第1季產生約1億美元的銷售。

好市多銷售接近純24K金製的1英兩（盎司）金條，雖然該公司在網路上不向非會員公布價格，但估計金條銷售價格比現貨金價高約2%。

現貨金價10日報價約每英兩2,351.95美元，這代表好市多的金條價格售價僅略超過2,400美元。

金價今年來持續上漲，現貨價格在2024年已大漲逾13%，反映投資人擔心2022年開始上升的通膨依然維持高檔，與美國財政狀況惡化。

雖然金條為好市多帶來龐大營收，但分析師認為帶來的獲利可能不高。