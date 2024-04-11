全球ETF 3月吸金千億美元

指數股票型基金（ETF）的交易熱潮，不是只出現在台灣，全球投資人也追捧這種投資工具。

英國金融時報（FT）報導，貝萊德數據顯示，在美股、黃金等各項資產的行情迭創新高之際，全球投資人3月投入ETF資金達到1,265億美元，單月買進額為2021年來第三大，僅次於去年11、12月。

其中，3月股票ETF共吸金966億美元，占多數的ETF資金流入，以投資工業的ETF淨流入14億美元最多，規模也是2023年7月來最大，之後依序是被認為深受景氣循環影響的原物料類股ETF（13億美元）和能源類股ETF（6億美元）。

相較下，科技類股ETF失血6億美元，是去年6月來首度出現單月淨流出。防禦性的醫療保健類股ETF也轉為流出7億美元。

另據彭博資訊報導，人工智慧（AI）題材不僅將台股拱上歷史新高，也在台灣掀起前所未見的台股ETF投資風潮。彭博行業研究預測，今年底前，每三位台灣民眾就會有一人持有ETF。

根據台灣投信投顧公會的數據與彭博的估算，追蹤台灣上市公司股票的ETF資產規模，在過去12個月飆增80%至超過逾500億美元，是2019年時的12倍。