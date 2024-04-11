全球ETF 3月吸金千億美元

經濟日報／ 編譯陳律安黃淑玲／綜合外電

指數股票型基金（ETF）的交易熱潮，不是只出現在台灣，全球投資人也追捧這種投資工具。

英國金融時報（FT）報導，貝萊德數據顯示，在美股、黃金等各項資產的行情迭創新高之際，全球投資人3月投入ETF資金達到1,265億美元，單月買進額為2021年來第三大，僅次於去年11、12月。

其中，3月股票ETF共吸金966億美元，占多數的ETF資金流入，以投資工業的ETF淨流入14億美元最多，規模也是2023年7月來最大，之後依序是被認為深受景氣循環影響的原物料類股ETF（13億美元）和能源類股ETF（6億美元）。

相較下，科技類股ETF失血6億美元，是去年6月來首度出現單月淨流出。防禦性的醫療保健類股ETF也轉為流出7億美元。

另據彭博資訊報導，人工智慧（AI）題材不僅將台股拱上歷史新高，也在台灣掀起前所未見的台股ETF投資風潮。彭博行業研究預測，今年底前，每三位台灣民眾就會有一人持有ETF。

根據台灣投信投顧公會的數據與彭博的估算，追蹤台灣上市公司股票的ETF資產規模，在過去12個月飆增80%至超過逾500億美元，是2019年時的12倍。

ETF 台股 資產

延伸閱讀

星國AGK集團藉「拆分盤」吸金上億 台北負責人80萬交保

延後退休大勢所趨？2050年65歲人口占6分之1 退休政策如逆麟

貝萊德CEO芬克警告全球退休危機 呼籲嬰兒潮世代修改退休機制

高盛：美債震盪趨緩

相關新聞

美CPI增幅3.5%超預期 市場不再認為Fed會在6月降息

汽油和居住成本續升，使得美國3月消費者物價指數（CPI）年增3.5%，為連續第三個月高於預期。物價壓力持續之下，市場不再...

Fed 6月降息預期破滅...美股道瓊早盤重挫逾500點 台積電ADR逆勢漲1.4％

美股三大指數10日早盤全面重挫，道瓊工業指數大跌逾500點，原因是3月的美國通膨數據比預期熾熱，延緩投資人引頸期盼的聯準...

投資大戶買債 棄美轉歐

投資大戶正紛紛脫售美國公債部位、買進歐洲政府債券，押注歐洲通膨降得比美國快，歐洲央行（ECB）將比聯準會（Fed）先降息...

美國通膨連三月超熱...分析師：別指望Fed今年降息了

美國3月消費者物價指數（CPI）比預期火熱，使通膨數據連續第三個月高於預期，分析師認為這將壯大聯準會（Fed）內部「鷹派...

美3月CPI仍高 降息恐延

汽油和居住成本續升，導致美國三月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率達百分之三點五，連續第三個月高於預期。在物價壓力持續之下，...

美日峰會啟動新AI計畫 彭博報導：亞馬遜、輝達將提供5,000萬美元

美日領袖會談10日登場，這次峰會將強化美日軍事聯盟，也會探索在經濟投資、太空科技和氣候變遷等合作事項。彭博資訊報導，為尋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。