歐盟反補貼 盯上陸風電商

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

歐盟競爭事務執委薇斯塔格表示，將調查輸往歐洲的中國大陸風力發電機供應商獲得補貼的情況，這是歐盟為保護國內企業免受低價潔淨能源技術產品影響而採取的最新行動。

薇絲塔格9日在普林斯頓大學演說，指中國對綠能和傳統晶片透過招商、取得技術、大量補貼和出口過剩產能等步驟，危及歐美經濟安全，並預告將對中國在歐盟的風電案展開反補貼調查。

歐盟執委會將調查西班牙、希臘、法國、羅馬尼亞和保加利亞風力發電廠的發展環境，但薇絲塔格並未點名將調查的陸企名稱。

雖然歐盟此舉只是初步措施，但最終若發現中國政府提供不公平補貼，歐盟有權處以罰款或責令暫停招標。

中國大陸外交部發言人毛寧10日在例行記者會上，被問到歐盟宣布對中國風力渦輪機供應商進行調查時表示，「我想外界對歐盟保護主義傾向上升是感到擔憂的。中方對歐方針對中國企業甚至產業採取的歧視性措施高度關切。」

目前歐洲風力發電廠的多數風電機仍由西門子能源（Siemens Energy）與維特斯（Vestas）等本土生產商提供，但它們在全球市場日益面臨來自中國大陸的競爭。批評中國大陸擴張性貿易政策的人士指出，歐洲太陽能市場也面臨類似的緊張局勢，正陷入一場嚴重的危機，一些本土製造商已瀕臨倒閉邊緣。

歐盟 羅馬尼亞

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