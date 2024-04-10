美國CPI比預期熱！日圓兌美元貶至152.49 日銀是否干預受矚目

美國3月消費者物價指數（CPI）增速比預期快，顯示通膨仍頑強，聯準會（Fed）利率可能維持在高檔更久。消息傳出，美元對日圓應聲走強，10日盤中躍上152.49日圓上下。日圓對美元貶勢不止，日本當局干預腳步近了嗎？

美國3月整體CPI月比攀升0.4%，年比升幅達3.5%，分別高於經濟學家預估的0.3%和3.4%。剔除食物與能源的核心CPI月增0.4%、年增3.8%，也分別高於市場預期的0.3%和3.7%。

美國通膨數據令人失望，可能促使Fed維持利率不變，推遲啟動降息的時點。美國3月CPI報告發布後，美元兌日圓匯價10日盤中一躍而起，一度衝上152.49日圓。

交易員擔心，日本當局可能進場干預、緩和日圓貶勢。但分析師認為，即使東京當局果真進場干預拉抬日圓，日圓走強也可能只是曇花一現，畢竟日本與美國的利率差距仍大。

摩根大通資產管理8;bho全球市場策略師Marcella Chow說：「在全球央行大多考慮降息，而日本銀行（央行）緊縮政策只是小碎步進行之際，日圓就算升值，升幅也有限。」

東京當局將進場干預嗎？

彭博資訊報導，日銀終結負利率政策和殖利率曲線控管（YCC）政策，仍無法止住日圓貶至逾30年低點。官員口頭揚言干預，對拉抬日圓脫離深淵似乎也無濟於事。美國利率在高檔盤旋更久的展望，仍壓得日圓透不過氣來。

假如Fed啟動降息循環，應有助於紓緩日圓貶值壓力。但隨著3月CPI顯示美國通膨減緩進展停滯，Fed短期內變得更不可能降利率，美元勢必進一步對日圓挺升。這將使美元買盤漲潮，可能讓日本當局知難而退，以免這時干預徒勞無功。

渣打銀行外匯策略師Steve Englander和Nicholas Chia在報告中寫道：「美國CPI數據如果比預期強，我們認為，日銀可能退縮，直到（美元）買盤耗竭。」

日銀是否出手干預 緊盯153價位

他們認為，日圓賣壓一旦湧現，日本當局可能等到觸及153日圓兌1美元價位才會介入，而不是在152就進場干預。上回干預是在日圓貶至151.97時，助長市場對日本當局進場阻貶日圓的預期。

但Bannockburn Global分析師Marc Chandler指出，美國通膨仍火熱，此時日方進行干預時機尷尬，畢竟日本首相岸田文雄正在華府訪問。他說：「美國仍在抗通膨，那正是Fed尚未降息的原因。幣值走強有助於抗通膨，強勢美元是美國抗通膨的一環。如果日本此時干預匯市，情況會很尷尬。」

再者，逆勢拉抬日圓的代價高昂。2022年，日銀干預力挺日圓，估計砸了超過600億美元。如果如法炮製，肯定會付出更高昂的代價。

另一個爭取時間的緩兵之計，是日銀再次升息。日銀上個月已淡化那種可能性；但若是別國利率維持在高檔，日銀就比較可能升息。

Amundi資產管理公司外匯策略主管Paresh Upadhyaya說，口頭干預唯有在後續實際行動支持下，才會成功，畢竟美日利差太大，日銀「必須表明日後將多次升息」，才可能遏制日圓貶勢。