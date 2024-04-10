3月CPI可左右市場行情 卻止不住美國選民對「反核心」通膨的怒火

在備受矚目的美國3月消費者物價指數（CPI）報告出爐前，美股、美債殖利率和美元同步下挫，市場進入「觀望」模式。分析師表示，CPI數據的強弱將牽動短期市場行情變動，但澆熄不了美國選民對近年通膨竄高的怒火。

市場行情將隨CPI升溫或降溫起舞

美國3月CPI報告訂於台北時間10日晚間20點30分公布，在1月和2月數據相繼顯示通膨比預期熱後，3月數據特別重要（原因詳見「為何3月CPI對Fed降息影響甚鉅？聽「傳聲筒」解說便瞭」一文），將決定年初通膨高於預期究竟是季節性因素造成的短暫現象，或是通膨復熾的開端。

經濟學家預測，這份報告可望顯示剔除食物與能源的核心CPI稍微減緩，月增率從2月的0.4%降至0.3%、年增率從3.8%減為3.7%，但仍遠高於聯準會（Fed）的2%目標。倘若實際CPI數據比預期火熱，將進一步降低市場對Fed今夏降利率的期待；若是如此，可能觸動美股下挫、美債殖利率進一步躍升。

SEI投資長史米傑認為，如果CPI升幅高於預期，後果可能導致市場進一步縮減對今年Fed降息次數的期待，Fed啟動降息的時點可能從6月延到11月大選過後；但若CPI數據比預期溫和，Fed可能繼續觀望，等候更多數據證明通膨確實降溫，再作定奪。

要看「反核心」通膨指數方知民怨多深

對市場投資人而言，3月CPI數據是強是弱很重要，因為會影響Fed短期利率政策走向。但對美國選民而言，近年來物價竄升的傷害已經造成，即使標題數據顯示通膨減緩，恐怕也澆不熄消費者滿腔的怒火，而這股怨氣想必會出在現任總統拜登頭上。

令一些經濟學家不解的是，過去一年來美國通膨已從歷史高峰回落，但從拜登民調低迷可見民眾顯然怒氣未消，何以致此？

分析師指出，這是因為消費者在乎的不是「核心通膨」數字，而是食物與能源價格漲翻天。

央行、經濟學家觀點 vs. 消費者切膚之痛

從Fed和其他央行角度來看，有充分理由聚焦於「核心」通膨，因為食物和能源價格通常波動大，剔除這兩個項目較能把基礎物價脈動看分明；況且，這兩類物價往往是受貨幣政策以外的因素驅動，從許多方面來看超出央行政策所及範圍。

但從消費者角度來看，食物和燃料是每周必買至少一次的必需品，若價格扶搖直上，必定重創一般家庭購買力。Tigress Financial Partners首席經濟學家厄加斯指出，食物和能源這兩大生活必需品價格飆升，對消費者來說是切膚之痛，有如財富進一步被剝奪，受傷之餘還平添受辱感。

若把食物與能源這兩項傳統核心CPI未納入的項目抽出來，組成「反核心」（anti-core）指數，便知美國消費者為什麼憤怒不止。

食物、能源雙飆 消費者有多痛？

美國勞動統計局（BLS）並未定期公布只含食物與能源的物價指標，但針對這兩個項目分別編製的指數自1950年代末發布至今。1960年1月，能源指數僅22.4，食物指數僅29.5；但到今年2月底，能源指數已飆上327.7，食物指數276.3。

把食物與能源加起來組成粗略的「反核心」指數，可從中估測通膨帶給消費者的痛苦。

「反核心」指數的年增率在2022年夏季飆升到觸抵40%，是42年（1980年）以來最高，比1970年代石油危機期間的情況還要糟。（這個指數已大幅滑落，近幾個月甚至降為負值，顯示不僅通膨率下滑，食物與能源價格本身也下跌。）

再檢視「反核心」指數本身（而非年增率）可知，食物+能源價格指數在2008年6月觸頂（升抵500），之後費時13年才在2021年3月攀越這個金融海嘯爆發前的高峰，之後就一路扶搖直上，至今還盤旋在600以上。

金融海嘯後，眾人對利率和通膨率盪到谷底習以為常，也將食物與能源價格持穩不漲視為理所當然；但疫後通膨烈焰灼傷了美國消費大眾、破壞了維繫逾十年的不成文社會契約，現在就算通膨之火已大致熄滅，消費者心中已留下難以抹除的傷疤。從拜登低落的民調數字觀之，選民還沒準備好寬恕害他們陷入這種處境的執政者。