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為何3月CPI對Fed降息影響甚鉅？聽「傳聲筒」解說便瞭

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
10日即將公布的美國3月消費者物價指數（CPI）重要性非同小可，因為對聯準會（Fed）評估未來降息展望具有決定性的影響。路透
10日即將公布的美國3月消費者物價指數（CPI）重要性非同小可，因為對聯準會（Fed）評估未來降息展望具有決定性的影響。路透

自從美國通膨三年前猛竄以來，通膨數據就是備受關注的經濟指標，但10日公布的美國3月消費者物價指數（CPI）重要性非同小可，因為對聯準會（Fed）評估未來降息展望具有決定性的影響。

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）10日撰文表示，Fed決策官員對美國1月和2月通膨數據比預期強淡然處之，使3月CPI數據顯得更重大。他指出，Fed決策官員對2024年頭兩個月的CPI數據反應有多冷淡，就可能導致市場對3月CPI數據反應有多麼過度。甚至有華爾街分析師以誇大口吻形容，3月CPI是「記憶所及美國發布的最關鍵數據之一」。

道瓊社報導，欲了解3月CPI數據有多重要，就不能不先回顧Fed主席鮑爾之前是如何評論1月和2月的通膨數據。

鮑爾在上個月記者會上表示，今年1月和2月的通膨數據，確實已中斷自2023年6月來的通膨減緩走勢。但他說，光憑兩個月數據，不足以改變通膨展望的全貌；年初數據受季節性因素干擾，或許能說明1月和2月CPI為何回升。

但他也表示，Fed對通膨數據回升淡然處之也有其限度，3月數據可能考驗那個限度。他說：「（通膨減緩）會是一段顛簸不平之路。現在有些顛簸，問題是往後會見到更多嗎？我們還不曉得。」

蒂米羅斯說，Fed試圖避免根據一、兩個月的數據作決策，但今年來經濟景氣韌性超強，意味著Fed年中降利率的論點有賴通膨數據支持，必須顯示通膨重拾去年下半年以來穩定下滑的走勢。

鮑爾近來的公開發言顯示，他比Fed同僚更願意支持早早降息，以避免意外觸動衰退，但先決條件是，必須給決策官員一個可信的理由啟動降息。他上月說：「歷史紀錄是，你必須...第一次就做對，而不是時機未到就降息，以致日後或許必須回頭再升息。」

蒂米羅斯預料，如果用來計算Fed偏好通膨指標--個人消費支出（PCE）物價指數--的CPI項目在3月和4月顯得相當溫和，Fed也許傾向在6月降息；若3月通膨降溫進展遭遇挫折，就可能粉碎6月降息希望，首次降息時間點恐會延到7月，甚至更晚。

蒂米羅斯指出，3月通膨數據十分重要的另一原因，是這套數據是Fed決策官員4月30日至5月1日下次開會前的最後一份通膨報告。最新PCE物價指數要到4月26日才出爐。儘管各界預期Fed可望在下次例會維持利率不變，通膨數據可能對決策官員6月會議上的辯論產生重大影響。

CPI Fed 通膨

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