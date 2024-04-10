太痛苦！多國推動IMF調降對最大借款國收取的數十億美元費用

在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季年會預定下周登場之際，呼籲IMF調降對最大借款人收取附加費用的呼聲，也愈來愈高。

多年來，IMF已從最大借款人收得數十億美元的費用，意在懲罰這些需錢孔急的國家，現在隨著這個機構的財庫逐漸補滿，利率又居高不下，IMF正考慮稍微讓借款人鬆口氣。

IMF會向借取超過配額比率資金、或要花更長時間償款的國家，收取附加費，但隨著全球利率居高不下，其中一些貸款的利率已超過8%，比新冠疫情前高一倍，使阿根廷、埃及和烏克蘭等國家的負擔超過60億美元。

IMF上周發布聲明表示，「一些」董事會成員對評估附加費相關政策，抱持開放態度，執行董事會今年夏季將開始評估附加費議題，可能提出幾個潛在的調整選項，也會評估對借款國的影響和IMF的風險管理。若要改變政策，需要70%的董事會投票權同意，IMF最大股東美國已暗示願意重新考慮這項議題。

彭博資訊引述知情人士指出，IMF董事會計劃6月開會討論，但還不清楚有多少董事支持調降附加費的構想。

今年20國集團（G20）輪值主席巴西總統魯拉已承諾，將以附加費為改革IMF的首要議題之一，美國民主黨籍的西語裔聯邦眾議員賈西亞9日表示，計劃再提出一項法案，要求財政部支持審視並終結附加費制度。

IMF認為，附加費為其財務模型的必要環節，意在避免借款國借太多錢、花太久償還。但借款國和其支持者主張這項費用吸乾了食品和醫療保健等必要資源，而且在通膨與利率攀升之際，帶來的懲罰苦痛愈來愈強。支持減免附加費的進步派智庫經濟政策研究中心（CEPR）資深研究專員賈蘭特指出，這些額外收費提高了各國向中國大陸等其他來源貸款的吸引力，可能降低IMF的影響力。

由於新冠疫後的政經風險讓IMF放款給將近100國，金額逼近歷史新高的1,500億美元，支付附加筆費的國家已增加，目前有22國，遠多於2019年的八國。

在2022年的討論中，IMF一些董事認為評估調整附加費政策沒好處，因為當時IMF平均放款成本遠低於市場利率。